Slađa Alegro iskreno: Nisam išla na vantelesnu oplodnju, pobačaje sam imala samo zbog jedne stvari

Pevačica Slađa Alegro otvoreno je govorila o višegodišnjoj borbi da se ostvari kao majka kako bi svojim primerom pružila podršku i ohrabrila sve one žene koje imaju sličan problem. Dva puta je izgubila bebu, a u tim teškim periodima najveću podršku pružao joj je suprug Zoran.

Petar Đorđević

‒ Nijednog trenutka nisam sebi dozvolila da budem „crna“ i depresivna. Bolan je to period, teška srca pomislim i izgovorim da se to dva puta desilo, ali ne dam da mi ta činjenica život pretvori u strah jer on nikome dobro nije doneo. Potrebno je direktno se suočiti sa njim i tako ga pobediti. Moraš da imaš ogromnu podršku partnera, ali da pre svega svojom snagom i voljom rešavaš takve probleme. Ni Zoran ni ja nismo dozvolili da nas obuzme tuga. Zatvorili smo tu stranicu i krenuli dalje. Važno je da smo zdravi, da smo zajedno i sigurna sam da ćemo sve uspešno prebroditi ‒ rekla je Slađa svojevremeno u emotivnom intervjuu za magazin HELLO!. A onda je, ubrzo posle intervjua, u junu 2018. godine rodila ćerku Milu.

Pevačica Slađa Alegro sada se ponovo prisetila teških trenutaka i još jednom javno zahvalila koleginici i prijateljici Seki Aleksić.

‒ Seka mi se našla kada mi je bilo najpotrebnije. Poslala me je u jednu kliniku, koja je njoj pomogla da se ostvari kao majka. Dosta mi je pomogla svojim savetima i na svaki drugi način. Da je nisam poslušala, verovatno ne bih danas imala Milu, smisao mog života ‒ rekla je Slađa za „Hit Informer“ i dodala da je njena ćerka začeta prirodnim putem:

‒ Ljudi misle da sam imala problem sa žačećem i da sam išla na vantelesnu oplodnju, ali to nije tačno. Ja sam mogla da zatrudnim, ali sam imala problem da iznesem trudnoću. Taj deo je kod mene bio problematičan. Nikada nisam krila da sam imala spontane pobačaje. Naprotiv, želela sam da pričam o tome jer sam znala da ću tako moći nekome da pomognem i ohrabrim ga. Mnoge žene mi i dan-danas pišu preko društvenih mreža i traže mi savete. Nekada provedem sate odgovarajući ženama koje se bore za potomstvo, a kako im je zna samo onaj koji je to prošao.