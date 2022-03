Dugih 15 godina bio je njegova senka: Marjan Vajda konačno progovorio! Ovo je pravi razlog prekida saradnje sa Novakom

Marjan Vajda (57) dugogodišnji trener srpskog tenisera Novaka Đokovića, više nije u timu koji prati drugog igrača sveta, prenose svi svetski mediji. Skoro punih šesnaest godina Vajda je bio uz Novaka, pošto su počeli da rade zajedno pre Rolan Garosa 2006. godine i otad su bili skupa, uz izuzetak jedne pauze, od aprila 2017. do aprila 2018. godine.

Slovački trener je od 2019. godine, kada se timu priključio Goran Ivanišević, smanjio broj turnira na kojima je pratio Novaka, kako bi mogao da više vremena posveti porodici. A vest da je došao i definitivan kraj njihovoj saradnji rastužila je svet. Mediji su pisali i nagađali razloge prekide saradnje, a onda je Vajda odlučio da sve iznese u javnost.

Marjan Vajda se zbog ovoga razišao sa Noletom

Vajda je u intervjuu za slovački Aktualiti opširno govorio o razlogu i vremenu raskida, priznavši da saradnje nije bilo praktično od US opena prošle godine.

- Bilo je to nekoliko meseci posle Olimpijskih igara u Tokiju. Posle tri Grend slem titule u sezoni, nije sve išlo po planu od jula, a kulminiralo je u Njujorku, gde mu je nešto nedostajalo da napravi finalni korak. Tada je ostao bez snage u finalu, jer ju je izgubio na Olimpijadi. Ja nisam bio za to da nastupi u Tokiju, nije bilo puno vremena, malo i za pripremu. Neuspeh iz Tokija ga je iscrpeo i mentalno i fizički. Razumeo sam njegov cilj, želeo je da osvoji medalju za Srbiju. Tu je doživeo neuspeh i to se prenelo na Njujork - rekao je Vajda.

On je dodao još jedan razlog prekida saradnje o kom se dosta nagađalo.

- Kao nevakcinisan igrač, imaće ograničen broj turnira, a već ima jak tim sa trenerom Goranom Ivaniševićem. Nakon sagledavanja svih okolnosti, sporazumno smo odlučili da prekinemo profesionalnu saradnju - dodao je Marjna Vajda i zaključio da će zauvek ostati Novakov najveći najvijač.

- Voleo bih da doživim nešto novo kasnije, novi izazov sa drugim igračem, ali je lestvica postavljena veoma visoko. Ostajem najveći Đokovićev navijač, držaću mu palčeve i nadam se da će se svet vratiti u normalniji život – rekao je Slovak.