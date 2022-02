Po njemu je dobila ime: Severina prvi put pokazala oca Severina, sličnost je neverovatna (foto)

Severinin otac – Slika iz rane mladosti izazvala buru emocija

Severina Vučković često ističe koliko joj je porodica važna, prvenstveno majka Ana, najveća podrška i oslonac u životu. O ocu, koga je rano izgubila, retko govori, a malo ko zna kako je uopšte izgledao.

Instagram

U znak sećanja na oca Severina je na svom profilu na Instagramu podelila njegovu fotografiju iz rane mladosti koja je izazvala lavinu emocija i komentara. Svi se slažu da je hrvatska pevačica očeva slika i prilika i da je, osim imena, nasledila i njegove crte lica.

Instagram

Severinin otac Sever Vučković rodio se u Splitu i imao je trojicu braće koji su takođe dobili imena po stranama sveta: Jug, Istok, Zapad. Jednom prilikom pevačica je otkrila da je njen tata do smrti ostao Sever, dok su njeni stričevi promenili imena. Takođe, ona je nedavno uz video s jednog koncerta koji je održala po kiši otkrila čime joj se otac bavio.

- Rekli su mi moji iz obezbeđenja da nisam smela da diram mikrofon, da je struja mogla da me udari... Znala sam to, ali znala sam i da neće struja meni ništa. Otac mi je trideset godina radio u Elektrodalmaciji, valjda se to računa u Boga… Osim toga, kit, što me nije ubilo, snagu mi je ulilo. Probali su mene ubiti i jači volti, pa vidi kako sjajim. P. S. Šalim se. Ne pokušavajte ovo kod kuće... Ni na bini. Ni nigde. Opasno je - duhovito je napisala pevačica.