Horoskop za 30. april: Jarčevi, u susretu sa voljenom osobom, budite dovoljno zanosni ili neodoljivi

Šta predviđa horoskop za 30. april?

Ovan

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančan sluh i široke vidike kroz zajedničke planove.

Posao:

Zadržite profesionalnu distancu, pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati dobrog sna, opustite se.



Bik

Ljubav:

Moguće je da partner ima više problema nego što pretpostavljate. Pokažite dodatnu empatiju i razumevanje u svakom pogledu.

Posao:

Delujete kao osoba koja svoje poslovne ciljeve stavlja iznad interesa većine, zbog toga Vas očekuju različiti komentari.

Zdravlje:

Potrebna Vam je dobra nega i psihološka podrška.



Blizanci

Ljubav: Ponekad određene »sitnice« više otkrivaju nego rečenice koje se uporno ponavaljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu. Posao: Susret sa određenim saradnicima lako može da preraste u neprijatnu situaciju, važno je da zaštitite svoje interese. Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.

Rak Ljubav:

Imate utisak da Vas U emotivnom životu proganjaju neke loše situacije. Nema razloga da preuveličavate svoje sumnje.

Posao:

Važno je da uskladite svoje ciljeve sa zajedničkim interesom.

Zdravlje:

Izbegavajte različite neprijatnosti.

Šta predviđa horoskop za 30. april za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav Ljubav:



Posao:

Produžena rasprava ilustruje Vašu nesigurnost ili nemoć da prevaziđete trenutnu situaciju. Važno je da izvučete dobru pouku.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije.









Devica

Ljubav:

Svojom pojavom ili stilom izražavanja, privlačite pažnju i delujete šarmantno na svet oko sebe.

Posao:

Obratite pažnju na nove ideje, ali ostanite uzdržani i bez suvišnih komentara ispratite aktuelne događaje na poslovnoj sceni.

Zdravlje:

Dodatna aktivnost deluje pozitivno na Vaše raspoloženje.



Vaga



Ljubav:

Postoji granica zajedničkog uvažavanja u emotivnom odnosu, ali voljena osoba pokazuje preteranu samovolju.

Posao:

Ukoliko se nalazite u osetljivoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veliki napor.

Zdravlje:

Važno je da akumulirate pozitivnu energiju, opustite se.



Škorpion

Ljubav:



Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o Vašem raspoloženju.Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.

Strelac Ljubav:

Susret sa jednom osobom deluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbegnete nečije društvo.

Posao:

Morate da stvorite jasnu predstavu o pravim vrednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima.

Zdravlje:

Ukoliko osećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite relaksaciji.



Jarac



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, budite dovoljno zanosni ili neodoljivi. Navedite partnera na “emotivni izbor”.

Posao:

Ukoliko imate dobre ideje, nema razloga da sumnjate u svoje sposobnosti.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Vodolija

Ljubav:

Voljena osoba ignoriše Vaše ideje i pokušava da Vas navede na svoje planove. Ne možete da se dogovorite o osnovnim stvarima.

Posao:

Ne uspevate da predvidite nečiji odgovor na zadatu temu ili da uspostavite dobar odnos u komunikaciji sa saradnicima.

Zdravlje:

Prijaće Vam vitaminska ishrana i veća količina tečnosti.









Ribe

Ljubav:

Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?

Posao:

Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.



Preuzeto sa sajta astrolook.com.