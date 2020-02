Vesna Zmijanac o najvećem životnom bolu: Izgubila sam dva sina

Vesna Zmijanac u svojoj autobiografiji pisala je o svim lepim i manje lepim događajima u životu, ali je gubitak čak dva sina pevačicu zauvek promenio

Pevačica Vesna Zmijanac sa javnošću je podelila najbolnije trenutke iz svog života – kada je dva puta izgubila bebu.

Vesna je potresne detalje opisala u svojoj autobiografiji.

– Bilo mi je suđeno da u vreme moje najveće slave spoznam i najveće duhovne muke. Da veliku radost zbog velikog uspeha potisnem i isto tolikom žalošću. Da kroz lako podnošljivu, malu i kratkotrajnu fizičku patnju tela spoznam i onaj ogromni, jedva izdrživi i večno prisutan bol… Bol koji gubitak deteta ostavlja u roditelju. Naše prvo dete, sina, Vlada Jovanović i ja izgubili smo 1986. godine, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće. Spontani pobačaj dogodio se u pauzi koncerta u Mladenovcu – počela je pevačica i nastavila:

– I ne zamerite mi što tu scenu, porođaja koji je iznenada i prevremeno otpočeo i faktički se događao u garderobi iza bine hale u Mladenovcu… A trajao je i u toku puta do Beograda, pa i nekoliko minuta u bolnici, ne mogu da opišem čak ni danas, kada je prilično vremena proteklo. Jer, to je jedan od onih bolova koji još boli, praznina koja još zjapi istom tamom, i kad god se toga setim (a sećam se vrlo često), uvek mi se utroba zgrči. Uvek mi se zguti u grlu i uvek sebe kaznim pitanjem (na koje još od onda slutim odgovor) – da li sam i koliko sam ja (načinom svog života, pre svega) kriva za to što se dogodilo?

Vesna Zmijanac o najvećem bolu koji jedna majka može da oseti

Pevačica je u svojoj autobiografiji opisala i kako je njen život izgledao nakon gubitka sina.

– U prvih nekoliko nedelja nakon toga, dok je bol zbog gubitka bio još svež, želela sam da i ja nestanem, da me nema. Krivila sam sebe. Ne tražeći nijednu olakšavajuću okolnost. I pri tom sam samoj sebi smišljala takve patnje i muke kao kaznu, da sam, možda, u jednom trenutku i prešla onu granicu koja razdvaja svesno sagledavanje činjenica od umišljenih, pomalo i bolesnih, u svakom slučaju pogrešnih zaključaka.

Nažalost, Vesni se ista situacija dogodila nepunih godinu dana kasnije. Ponovo je izgubila dete.

– Nisam ni slutila da me, na nesreću, isto to – i još teže i gore, jer je ponovljeno i u vrlo kratkom vremenskom razmaku, čeka već nepunu godinu kasnije. Vladino i moje drugo nesuđeno dete, takođe sin, i takođe u sedmom mesecu trudnoće, izgubila sam pod približno istim okolnostima 1987. godine. Pitala sam se i onda, i još uvek se ponekad zapitam – čime sam zaslužila da mi se dogodi to što mi se dogodilo? – piše Vesna i dodaje:

– Zbrajala sam sve moje greške i grehove, sva moja voljna i nevoljna nepočinstva, sve moje besove i posebno izražene mane. Sve one ružne pomisli koje sam o nekome ili nečemu imala, sve ono ne baš pohvalno što sam i sebi i drugima učinila. Sve ono lepo i dobro što nisam ni sebi ni drugima učinila, sve one trenutke u kojima sam nekoga ovim ili onim, što sam rekla ili uradila, povredila. I tražila u svemu tome korene i razloge takve i tolike kazne koja mi je dosuđena. I, nakupilo se toga, nije da nije. Već sam prilično dugo i burno, nestašno živela, pa bi se štošta tu moglo pronaći što i nije baš nešto čime se valja dičiti. Život mi je, takav kakav mi je bio – dao šanse, i ja sam ih iskoristila tako kako sam umela.

A onda je Vesna na svet donela svoju najveću sreću – ćerku Nikoliju

Godine 1989. za Vesnu je usledila najveća sreća, jer je tada uspešno iznela svoju treću trudnoću i na svet donela ćerku Nikoliju.

– Godinu 1989. obeležila su dva događaja. Koji bez ikakve sumnje predstavljaju najznačajnije trenutke u mom profesionalnom i ličnom životu. Početkom godine objavila sam (uz veliku i nesebičnu pomoć mog velikog prijatelja Dina) ploču pod nazivom “Kad zamirišu jorgovani”. A devetnaestog dana meseca oktobra rodila sam kćerku Nikoliju – navela je pevačica u biografiji “Kad zamirišu jorgovani” prenosi “Srpski Telegraf”.