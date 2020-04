Vesna Đogani: Bila sam siromašna devojčica sa velikim snovima, sada je neko to isprljao

Vesna Đogani progovorila o tugama koje je ostavila iza sebe

Život Vesne Đogani mogao bi da posluži kao inspiracija za roman sa srećnim krajem. Odrasla je u siromaštvu, a kako njena majka nije imala mogućnosti da vodi računa o njoj, ostavila je u sirotištu u Zvečankoj. Usvojio je bračni par, a sa majkom je uvek održavala kontakt.

Njen život se potpuno promenio kada je kao tinedžerka počela da se bavi plesom koji je bio njena velika ljubav. Upoznala je svog sadašnjeg supruga Đoleta Đoganija, a u emotivnu vezu uplovili su kada je on okončao brak sa tadašnjom suprugom Slađom Đogani. Danas imaju dvoje dece, sina Adrijana i ćerku Lauru, i broje gotovo dve decenije skladnog braka.

Vesna i Đole Đogani važe za jedan od najskladnijih estradnih parova koji skandalima ne vole de boje svoju životnu biografiju. Žive mirno i povučeno sa svojom decom i izjave za medije daju samo kada za to imaju povoda. Vesna je sada, nažalost, osetila potrebu da se odbrani od zluradih komentara koje je na njen račun uputila bivša članica porodice Đogani, Anabela.

– Ja sam Vesna Đogani. Oblakovska 43. Ovo je ulica mog detinjstva. Tu sam rođena. Tu sam odrasla. U mom dvorištu sam imala prve koncerte. Tu je počela moja karijera. Tu je počeo moj san – započela je Vesna Đogani svoju emotivnu i iskrenu priču:

– Ovo je moj most. Most mog detinjstva. Tu smo igrali izmađu dve vatre. Šetali se. Iznad nas preko njega bi svake nedelje prolazili navijači Zvezde i Partizana i glasno navijali. Tramvaji bi brujali, a nama deci je sve to bilo kao da slušamo najlepšu muziku. Voleli smo tu buku.

– A sada je neko isprljao moj most. Isprljao moje detinjstvo. Pogana usta su isprljala čisto dečje srce. Isprljala san. Isprljala dečije snove. Da, bila sam siromašna devojčica. Sa velikim snovima. Siromašna devojčica sa velikom maštom.

– Zar neko može da te osudi, samo zato što si živela ispod mosta. Imala parče hleba i parče neba. Tužna sam zbog toga. I zato sam došla tu. Ne zbog sebe, nego da podržim devojčicu koja plače u meni. Da se izvinim mom mostu, jer znam da ga to boli.

Jer jedino on zna ko sam ja. Koji su moji snovi. I da me niko nije pokupio, nego mi je on pokazao put kojim da idem. I da danas budem ovo što jesam. Uspešna, mirna žena. Sa puno ljubavi oko mene. Sa publikom koja se veseli sa mnom, ponekad plače. I moj glas ih smiruje. I oni ne daju na moj most. Ne daju suze da mi teku. Hvala predobri moji ljudi…

– Sada sam mirna jer sam dobila sve odgovore. Moj most. Moja ljubav. Moje detinjstvo – poručila je Vesna, a njena iskrena priča dirnula je mnoge.

Vesnu podržala i Seka Aleksić

Sa Vesnom saoseća i koleginica Seka Aleksić, koja je istakla da i njeno detinjstvo prati tužna priča.

– Draga moja Vesna, veoma slična priča iz detinjstva prati i mene, možda još malo tužnija, jer je mene zadesio i rat! Moram da te podržim, jer iz tvojih reči osećam ljubav, veru i istinu!

– Postoje ljudi koji veruju u snove i idu ka cilju ostvarenja istih, a postoje i oni kojima ništa nije sveto… Nemoj da te dotiču takvi, nemoj da padaš u očajanje, jer te nikada neće razumeti. Zašto? Zato što ne govorite istim jezikom… tvoj jezik je jezik ljubavi, a niihov jezi je jezik zlobe, zavisti i mržnje.

– Uživaj sa svojom porodicom i nemoj da dozvoliš da te bilo ko i bilo šta remeti u tome! Pomoli se za ljude koji te vređaju da im Bog omekša srce i podari ljubav. Šaljem ti zagrljaj kao sestra sestri – napisala je Seka Aleksić.

Đole Đogani ne skriva da je zahvaljujući Vesni kompletno ispunjen

Poznati denser Đole Đogani uživa u porodičnim obavezama i ne skriva da je supruga zaslužna za to što se on oseća kao ispunjena osoba. U nedavnom razgovoru za magazin ” Hello!” je istakao da je njihov odnos iskren i pun poštovanja.

– Zahvaljujući Vesni kompletno sam ispunjen. Od kada sam sa njom, ja sam drugi čovek. Volimo se, poštujemo, razumemo, posvećeni smo jedno drugom. Zajedno smo skoro dve decenije i sve vreme zajedno rastemo. Svi se mi s godinama menjamo, sazrevamo i drugačije gledamo na neke stvari, ali upravo zato je važno da se zajedno nosite sa promenama. Razgovaramo o svemu, pravimo planove i dogovaramo se, zato nikada nismo imali velike probleme. Poverenje i poštovanje su najvažniji da bi ljubav opstala. U braku je naročito važno da vodimo računa o željama i potrebama osobe koju volimo, da jedno drugo prihvatimo onakve kakvi jesmo – izričit je Đole.