Svi detalji veridbe Nataše Bekvalac za koju se do sada nije znalo

Nataše Bekvalac Svi detalji veridbekoja se odigrala u velikoj tajnosti i napravila brojne probleme

Za razliku od mnogih javnih ličnosti, Nataša Bekvalac nije skrivala svoj privatni život. Često je umela i da se nasmeje i našali na svoj račun, jer je vrlo emotivna. Nije skrivala suze ni emocije kada je doživljavala ljubavne krahove i otovoreno je govorila i o razočaranjima ali i porodičnom nasilju koje je preživela od bivšeg supruga Luke Lazukića sa kojim ima ćerku Katju. Nije skrivala ni koliko joj psihoterapija pomaže da prebrodi krize i izvuče najbolje iz sebe. Zato ne iznenađuje način na koji je govorila o svoj privatnom životu u emisiji Ognjena Amidžića.

– Ja nikad nisam imala dečka, ja sam uvek imala muževe. Ako ćemo dečka, kao dečka, to je bilo još u školici. Sećam se tog skandala, išla sam u zabavište i moja mama je dobila poziv da je napravljen skandal jer je Petar ukrao bakin psten. Petru sam se ja dopadala, on se dopadao meni, ali ja sam mu rekla da mi ne možemo tako kao ostali, već da bismo mi bili momak i devojka da on mora mene da veri. To se ništa nije promenilo ni do dana današnjeg, upalilo je prvi put. Onda je Petar mučenik otišao kući i verovatno otvorio sef i uzeo porodično nasleđe, što je baka dala njegovoj mami i tako. Oni su videli da je prsten nestao, a prsten je bio kod mene i morala sam da ga vratim. To su nesrećne ljubavi od samog starta. Petar sada verovatno ima više sreće nego sa mnom – ispričala je Nataša.

Nataša nikada nije skrivala koliku joj podršku pruža porodica, a kako je otac Dragoljub često zvog poslovnih obaveza bio odsutan, majke Mira je bila uvek tu, kao najveći životni oslonac.

– Teško je biti mama Nataše Bekvalac, sve je teško brate mili, od posla do njenog privatnog života, jako je teško. Sve mi to zajedno preživljavamo, i njen emotivni život, i posao, decu, porodicu, sve, tako da nije baš lako. Svaka majka brine o svojoj deci, ali ovo je posebno, jer ona dosta odsustvuje, dosta radi, a mi uskačemo kad god ko može, da ona to što bolje odradi, a da njena porodica ne trpi – rekla je Mira u razgovoru sa Ognjenom Amidžićem a onda i otkrila kakva je Nataša bila u školi.

– Bila je jako dobar đak, revnosna, radila je zadatke, redovno je išla u školu i to dok je radila. Išla je i u plesne škole i u manekensku školu. Trenirala je umetničko plivanje. Sve živo je ona radila. Četvrti razred, prvo polugodište – tad je počela da vrlja. Znam ja razlog, ali nebitno – priznala je Mira a onda otkrila kako Nataša uradi uvek ono što ona hoće.

– Ma kakvi uticanje, čoveče, nema tu uticanja. Samo ideš, plivaš za njom i to je to. Sva tri puta skoro da se tajno se venčala! Zamisli ti to. Pa to je strašno. Pa daj, da ti to uradi dete. Šta kaže, blenta, ništa. Ništa, šta će da kaže. Ona uvek uradi ono što ona hoće. Pita ona, ali uradi kako hoće – zaključila je Mira.

Dok je slušala svoju majku, Nataša se rasplakala, te je kroz suze poručila da je njena mama veliki car.

–Njoj je teško, zamisli imati mene za dete, pa još Kristinu i Draganu, to je stvarno podvig. Moja mama je najveći car u univerzumu. Mama mi je pomogla najviše. Jako je važno šta god da dete odabere kao nešto što ga zanima, da ima podršku roditelja. Moj tata često nije bio kod kuće, budući da je bio fudbaler, pa fudbalski trener, nije bio toliko sa nama. Ali mama je bila ta koja je bila uvek uz nas, pogotovo uz mene, glavna i odgovorna za sve što se meni danas dešava. Da sam sama sebi ćerka, pokušala bih to maksimalno da izbegnem. Mučila sam svoju majku i još uvek je mučim – priznala je Nataša.