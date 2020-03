Verica Rakočević zabrinuta za ćerku Elenu i unuka: Ne znam gde su

Kako navode domaći mediji, ćerka Verice Rakočević, Elena, je po povratku sa ostrva Bali smeštena u karantin negde u Srbiji.

Verica za “Blic“ priznaje da je mnogo zabrinuta.

– Nismo se čule, ona nema telefon. Znam da je negde u karantinu, na teritoriji Srbije, a gde ne znam. Jako sam zabrinuta, znam samo da je ona prebačena odmah sa aerodroma u taj karantin, negde u Srbiju, a gde, još uvek ne znam – rekla je Verica za ovaj medij i dodala kako ne izlazi iz kuće jer spada u grupu građana koji moraju ostati u potpunoj izolaciji.

– Ne izlazim iz kuće jer spadam u grupu građana koji moraju ostati u potpunoj izolaciji. Radim po kući, radim u bašti… Završavam sve što je potrebno i jako me uznemiravam kada vidim koliko smo društveno neodgovorni. Ulice su pune ljudi koji ne shvataju u kakvu opasnost dovode sebe i druge. U Kini su rešili problem nediscipline. Mrežama su hvatali ljude. A ako je potrebno i ovde to treba uraditi, jer smo po nedisciplini uvek bili ispred svih. A situacija je nikada ozbiljnija. Ja ovakvu situaciju ne pamtim – kaže Verica.

Ona se osvrnula i na to kako provodi svoje vreme u karantinu.

– Trudim se i radim svakodnevno, konstruktivno provodim vreme. Ipak, ne mogu da čitam, ne mogu da se koncentrišem. Brine me gde su moji ljudi. Uskoro moram i da podelim plate svojim zaposlenima, ali ne znam kako ću jer mi u mesecu zaradimo onoliko koliko i prodamo, a sada ne radimo, zatvoreno je sve. To me jako brine – kaže ona.

Ćerka Verice Rakočević – Moj mali sin i ja. Sami na kraju sveta

Inače, ćerka kreatorke Verice Rakočević, dizajnerka, Elena Karaman Karić koja je u momentu kada je izbila pandemija koronavirusa otišla je na ostrvo Bali sa ove egzotične destinacije javila se svima na Instagramu podelivši zanimljivu fotografiju…

– Moj mali sin i ja. Sami na kraju sveta. Ovo vreme je lekovito čistilište za sve ono ne isceljeno… Samoća, melanholija i duboko potisnuta tuga. Viri tamo negde iza ćoška duše i želja za zaštitom. Zagrljajem u kome se rastapaju sve nesigurnosti. Tragovi potrebe za kontrolom pravedne jezikom logike u brigu o velikoj deci. Daleko su i Madrid i London iz ove perspektive nemogućnosti… Tako je to na putu duše – napisala je Elena, aludirajući na ova dva grada u kojima je nekada živela.

– Uvek ima još nešto na čemu bi se moglo poraditi. Uvek može dublje. Srećom u tim dubokim mračnim vodama leže biserne školjke. Svaka tama krije riznicu skrivenog blaga ako imamo oko da vidimo, uši da čujemo i hrabrost da se usudimo… Zdravi bili – glasila je poruka dizajnerke koja ovo vreme provodi sa sinom Simonom u džungli koji već neko vreme pohađa tamo nastavu.