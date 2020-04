Verica Rakočević: Više me brine vreme posle korone, pokazaće se kao svojevrsno čistilište

Verica Rakočević otkriva gde se nalazi njena ćerka Elena

Ćerka kreatorke Verice Rakočević, dizajnerka Elena Karaman Karić, u momentu kada je izbila pandemija koronavirusa posetila je ostrvo Bali sa sinom Simonom. Kada se sa ove egzotične destinacije vratila u Srbiju, prema merama uvedenim u cilju sprečavanja širenja ove bolesti, smeštena je u karantin, što je njenu majku posebno zabrinulo jer nisu uspele da stupe u kontakt.

– Nismo se čule, ona nema telefon. Znam da je negde u karantinu, na teritoriji Srbije, a gde ne znam. Jako sam zabrinuta, znam samo da je ona prebačena odmah sa aerodroma u taj karantin, negde u Srbiju, a gde, još uvek ne znam – ,rekla je pre deset dana Verica za “Blic”, a sada je otkrila da je njena ćerka trenutno u svom domu na Kosmaju.

– Elena je na Kosmaju. Njoj je tamo milina. Njeno dvorište prostire se na oko 15 hektara površine i ona je baš izolovana. Jedini je problem što sada ne možemo da se vidimo. Čujemo se svakog dana i iako je doputovala s drugog kraja sveta, i sa njom, a i sa mnom ovde, na Avali, sve je u najboljem redu. Mene ipak više brine vreme koje dolazi posle korone. Ali važno je samo da ne paničimo. Mislim i da će se ovo vreme pokazati kao svojevrsno čistilište. Sada će oni heroji koji žele da komšiji crkne krava najgore proći. Ovo će biti pobeda dobrih ljudi – rekla je Verica za “Kurir“.

Kako je pandemija koronavirusa potpuno promenila našu svakodnevicu, svima nam je bilo potrebno vremena da se naviknemo i prilagodimo situaciji. Verica priznaje da je jako brinula zbog posla, ali da je uspela sve da reši na najbolji mogući način.

–Sad je sve u redu. U početku sam imala problem da se naviknem na ovu situaciju. Mnogo sam se brinula zbog posla, a onda se čovek pomiri sa svojom sudbinom. Kod mene radnici ne rade na crno i sa svima njima sam postigla isti dogovor. Bilo mi je važno da to rešim na najbolji mogući način jer samo ja i još nekoliko kreatora imamo proizvodnju – rekla je Verica za pomeniti medij.

U nedavnom razgovoru za magazin Hello! Verica je otkrila da li je deprimira što se ograničenja za kretanje odnose i na nju, zbog činjenice da osobe starije od 65 godina ne smeju da napuštaju svoje domove

– Ne, samo sam se prvi put ozbiljno susrela sa brojem godina koji mi piše u ličnoj karti. U trenutku kada sam čula za zabranu, koja se odnosi na lica starija od 65, spremala sam se da krenem u prodavnicu. Tek kada me je Veljko začuđeno upozorio da je zabranjeno izlaženje, zgranuto sam shvatila da sam u toj grupi. Da me neko ne bi pogrešno shvatio, naglasiću da tako ne razmišljam zbog izgleda, već zbog činjenice da penzioneri ne rade, a ja radim i planiram kao da mi je dve decenije manje. Zato mi je suočavanje sa brojem godina i posledicama koje ono nosi bilo malo šokatno. Srećom, toliko sam fizički i psihički jaka da ništa ne može da me otera u bedak – rekla je za naš magazin kreatorka koja je u izolaciji proslavila 72. rođendan.