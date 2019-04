Uskoro pred oltarom: Džoni Dep je nju ljubio u Moskvi i Beogradu!

Prilikom nedavnog boravka u Beogradu, gde je snimao film “Minamata”, Džoni Dep uhvaćen je kako ljubi atraktivnu crnokosu devojku, a sa kojom je viđen i prošle godine u Moskvi dok je bio na turneji sa svojim bendom.

Sada je potvrđeno da je reč o ruskoj plesačici i koreografkinji Polini Glen koja je, kako navodi Daily Mail, u srednjim dvadesetim godinama, a sa 55-ogodišnjim holivudskim zavodnikom upoznala se na jednoj proslavi u Los Anđelesu prošle godine.

and this is ur rival Johnny Depp found kissing his girlfriend in Belgrade,he's with this girl since 2016

now u still gonna think?anything ulti sidhi?about me?🤨they're just silver screen people for us,..samjhe ap?😑🙄 pic.twitter.com/oSGPpgs8vG

— Cynthia (@cynthiadecember) February 13, 2019