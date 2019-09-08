Udala se prelepa Hazan: Deniz Bajsal blistala u bajkovitoj venčanici (foto/video)
Prelepa Turkinja koja u sapunici ‘Ćerke’ glumi stariju kći Hazan, izrekla je u petak sudbonosno da.
Turska glumica, 28-godišnja Deniz Bajsal, koju gledamo u seriji ‘Ćerke’ na TV Pink, udala se nakon dve godine veze za sunarodnika, pop muzičara Barıša Jurtčua.
Svog izabranika upoznala pre dve i po godine i to na snimanju video spota pesme ‘Tasma’, grupe Kolpa u kojoj pjeva Barıš, i otad su nerazdvojni.
Venčanje slavnog turskog para održano je u mondenom turskom letovalištu Češme, koje se nalazi na Egejskom moru, a zavete su mladenci razmenili u romantičnoj atmosferi, na peščanoj plaži uz zalazak sunca.
Deniz je na venčanju blistala u snežnobeloj, raskošnoj venčanici spuštenih ramena i bogato ukrašenog korseta. Haljinu je kreirala poznata turska dizajnerka Zelia Kazar. Glumica je imala i ukras na kosi, diskretnu dijademu ukrašenu kamenčićima koju je nosila uz raspuštenu, blago talasastu kosu.
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Nereden başlasam, neler yazsam bilmiyorum… Her şey o kadar mükemmeldi ki… Böyle bi günde yanımızda olan, sabaha kadar bizimle eğlenen, mutluluğumuza mutluluk katan ailemize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum❤️ Özel teşekkürlerimiz de var tabii ki ; Bana hayalimin ötesinde gelinlikler hazırlayan, sadece harika bi tasarımcı değil , ayrıca bana dost olan @zeliakacar @sagazacouture a, Ailemiz gibi olup, hep rahat olmamızı sağlayan, mükemmel bi organizasyon yapan @davetvarorganizasyon a, Saç ve makyajda gözüm kapalı güvendiğim, çok güzel hissetmemi sağlayan @ahmetcobain , @rifatyuzuak , @by_orhancakal , @ramazan_batak a, Tasarımlarıyla her zaman gözlerimi kamaştıran, taçlarına aşık olduğum @gaios.co a, İlk düğünleri olmamızın da yaşattığı güzellikle her zamanki gibi efsane ev sahipliği yapan @momodalyan a, Tüm gece kimsenin oturmayıp, herkesin eğlenmesini sağlayan @firstbandistanbul a, Sabahtan yanımıza gelip her anımıza ortak olan, bizi sakinleştiren, çektikleri her fotoğrafa, videoya hayran olduğumuz canlarımız @puciwed e ÇOOOOOOKKKK TEŞEKKÜR EDERİZ ❤️ #denizbarisrocks
Deniz se kasnije presvukla, a onda je krenula luda zabava…