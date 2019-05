U društvu besmrtnih: En Hatavej dobila zvezdu na Bulevaru slavnih

Američka glumica En Hatavej dobila je svoju zvezdu na čuvenom “Trotoaru slavnih” na losanđelskom bulevaru Holivud.

-Zaista sam veoma dirnuta, rekla je na jučerašnjem dogadaju Hatavej (36), dobitnica Oskara 2013. za sporednu žensku ulogu u filmu “Jadnici” (Les Miserables).

Ona se zahvalila “obožavaocima koji su prisutni i koji su joj posvetili malo svog vremena” kao i ljudima koji su “već decenijama u njenom životu”.

Prilikom postavljanja zvezde, uz Hatavej su bili roditelji, muž, kao i australijska glumica Rebel Vilson, koja sa Hatavej učestvuje u filmu “The Hustle”.

Rimejk kultne komedije “Prljavi pokvareni prevaranti”, koji će danas biti premijerno prikazan u američkim bioskopima, priča priču o dve prevarantkinje koje se udružuju da bi se osvetile muškarcima koji varaju žene.

Hatavejina zvezda se nalazi ispred ulaza u Kinesko pozorište, veoma posećenu holivudsku lokaciju .

Takođe, kako je glumica sa zadovoljstvom navela, njena zvezda je pored zvezde Heti Mekdenijel, prve crne oskarovke koja je nagradu dobila za ulogu robinje u filmu “Prohujalo sa vihorom” (Gone With The Wind) iz 1939. godine.

Rasna segregacija je u to vreme bila prisutna u Holivudu kao i u svim drugim segmentima američkog društva, pa je Mekdenijel na ceremoniji dodele Oskara sedela u dnu sale, odvojena od drugih zvezda filma, Klarka Gejbla i Vivijen Li.

Producent Dejvid Selznik je morao lično da interveniše da bi glumicu pustili da uđe u hotel “Ambasador” koji crncima nije dozvoljavao ulazak sve do 1959, kada je Kalifornija zabranila rasnu segregaciju.