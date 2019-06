Toni Cetinski raspevao Beograd svojim hitovima (foto)

View this post on Instagram

Još jednom nam je @tonicetinski pokazao i dokazao da je vrhunski pevač, možda i najbolji vokal sa ovih prostora!? Pored toga, pokazao je da je i veliki čovek, kao i na predhodnim koncertima i ovaj put su uz pesmu #23prosinac na sceni pojavile slike poznatih ličnosti sa ovih prostora, koje nažalost nisu više sa nama… Hvala ti na divnoj večeri i sjajnom koncertu! #tonicetinski #tonicetinskikoncert #tasmajdan #tašmajdan #beograd #srbija🇷🇸 #kadčovekvoliženu #kadcovekvolizenu #koncert #nebojsaglogovac #nebojšaglogovac #dragannikolic #dragannikolić #vladadivljan #toseproeski #drazenpetrovic #draženpetrović #oliverdragojevic #oliverdragojević #dinodvornik