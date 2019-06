Toni Cetinski: Osećam se nespremno pre svakog koncerta

Toni Cetinski vredno se priprema za koncert koji će na stadionu Tašmajdan održati 22. juna. Kako kaže za Kurir jedva čeka da zapeva pred beogradskom publikom koju obožava.

-Uzbuđenje raste, cela ekipa je pozitivno nabijena, žive za taj dan jer se jako dobro sećamo svakog koncerta. Publika je pravi primer publike kakvu bi poželele moje kolege. Nekako pre svakog koncerta, ipak se osećam nedovoljno spreman, to je ta neka doza nesigurnosti. To je nešto što je poželjno. Što je više uspešnih koncerata, sve je veća odgovornost da to moraš opravdati. Publika me totalno razoruža, dok ne izađeš na binu priželjuješ da sve bude kako si zacrtao. Čim krene pesma to publika ponese sama. Shvatiš da su sve tvoje brige relativne i nepotrebne, kad imaš dobru publiku sve je lakše- ispričao je Toni za “Kurir” i dodao da često i samog sebe iznenadi.

View this post on Instagram A post shared by ESC BiH (@eurovision.ba) on May 31, 2019 at 12:32am PDT



-Obično iznenadim i samog sebe sa gostima. Vrzmaju mi se po glavi neki ljudi koje bih voleo imati kao goste. Očekujem dobru zabavu, da nas posluži dobro vreme, da bude jedna prava letnja noć, rekao je pevač.

Cetinskom će ovo leto biti radno, ima zakazane nastupe sve do Nove godine, a u planu je i jedan duet sa poznatom srpskom zvezdom čije ime još uvek ne želi da otkrije.