Tom Henks i njegova supruga podelili sa čitavim svetom: Oboleli smo od Korona virusa

Tom Henks i njegova supruga Rita Vilson odlučili su da sa celim svetom podele da su nakon testiranja saznali da su pozitivni na Korona virus

Američki glumac Tom Henks i njegova supruga, glumica Rita Vilson, pozitivni su na Korona virus.

Slavni glumac ovu informaciju podelio je sa svim pratiocima putem društvenih mreža.

Henks je na Instagramu napisao da su se on i supruga na koronavirus testirali u Australiji, gde radi na filmu. Njih dvoje su osetili umor i bolove u mišićima a sve vreme su imali blago povišenu temperaturu.

– Osećali smo se malo umorno, kao da imamo prehladu i bolove u mišićima. Da budemo jasni, kao što se trenutno preporučuje, testirali smo se na koronavirus i utvrđeno je da smo pozitivni – napisao je Henks.

Holivudski glumac je dodao i da će oboje biti izolovani i da će se njihovo stanje pratiti onoliko dugo koliko bude potrebno.

Glumci Tom Henks i Rita Vilson već punih 29 godina čuvaju svoju bračnu zajednicu, a danas se vole jače nego na početku.

U jednom intervjuu za inostrane medije, na kraju razgovora sa Henksom, novinar je iskoristio priliku da primeti da Rita i nakon gotovo tri decenija braka izgleda zanosno, a glumac je to potvrdio.

– Zaista je tako. Ponekad je gledam ujutru razbarušene kose i toplu iz kreveta… Totalno seksi – dodao je ponosno.

Inače, glumac je svoju suprugu upoznao 1981. godine kada se pojavila na snimanju jedne epizode u komediji u kojoj je igrao.

– Rita i ja smo se jednostavno pogledali i tada je ‘puklo’, to je bilo to. Pitao sam Ritu da li je to ono što stvarno želi i nije mogla da odbije – rekao je jednom prilikom slavni glumac.

Henks je, inače, svoje prvo dete dobio u 22. godini.

– To što sam postao roditelj u 22. godini je najbolja stvar koja mi se desila u životu. Dok su se moji vršnjaci drogirali i opijali, ja sam nekome već bio uzor – rekao je svojevremeno Tom Henks.

Glumac i njegova koleginica Samanta Lues venčali su se 1978, a u braku, koji je trajao do 1987, dobili su sina Kolina (42) i ćerku Elizabet (38).

– Odrastao sam s ocem kuvarom. Stalno smo se selili zbog njegovog posla pa sam se kao klinac osećao usamljeno. Zato sam se i oženio mlad. Plašio sam se samoće – zaključio je Tom.

Od 1988. je u braku s glumicom Ritom Vilson. i imaju dva sina.