Tijana Dapčević: Razočarana sam što Makedonija nije dala nijedan poen Srbiji!

Tijana Dapčević je ponosna na svoju sestru Tamaru Todevsku koja je predstavljala Severnu Makedoniju na Evroviziji, ali nije na žiri svoje zemlje koji su se, kako kaže obrukali ne dajući ni jedan glas Srbiji.

Gostujući u jednoj emisiji Tijana nije mogla da se ne osvrne na glasanje makedonskog žirija koji srpskoj predstavnici Neveni Božović nije dodelio nijedan bod.

Dapčevićeva je kritikovala tih sedam osoba u žiriju što su odlučili tako kako jesu.

– Ja sam razočarana što Makenonija nije dala nijedan poen Srbiji. To je stručni žiri, to je tih sedam ljudi odabranih od brodkastera koji odlučuje. Ja osećam potrebu da kažem da su njih sedam odlučili, što je potpuno pogrešno do besvesti. Ali to nije Makedonija glasala. Makedonija je glasala za Nevenu i te kako, jer, realno, nisu imali za koga – rekla je Tijana Dapčević u emisiji “Premijera Vikend Specijal”.

Evo kako je glasao stučni žiri Severne Makedonije na Evrosongu u Tel Avivu, gde je na kraju pobedio holandski predstavnic Dankan Lorens sa pesmom “Arcade”.