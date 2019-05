Tijana Dapčević ponosna na sestru: Tamara je napravila veliki uspeh, bila je stvarno na visini zadatka

View this post on Instagram

Još uvek sam pod utiskom i najponosnija sam sestra na svetu ❤️❤️❤️ Večeras možemo (i MORAMO) SVI DA GLASAMO ZA BROJ 8 (brojevi za glasanje su vam na drugoj fotkici) da opet izdominiramo ❤️❤️❤️ #PROUD #TeamTamara #Eurovision #ESC #Evrovizija TE SAKAM TAMARAAAAAA❤️