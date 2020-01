Tata Milice Todorović oduševljen budućim zetom: Petar je bolji od Miloša! Nadam se da ću postati deka ove godine

Tata Milice Todorović ne krije da novog dečka svoje ćerke – poznatog glumca Petra Strugara, obožava i da jedva čeka da dobije unučice

Najtraženiji par među poznatima poslednjih dana sigurno su pevačica Milica Todorović (29) i glumac Petar Strugar (31).

Od kako su pre tri meseca uplovili u ljubavnu vezu, a pre nekoliko dana sve to ekskluzivno i potvrdili za magazin “Hello!”, mediji ih ne ostavljaju na miru.

Milica Todorović za novi HELLO!: Raskid me je slomio, a onda mi je, niotkuda, u život ušao Petar…

– Nije lako okončati vezu posle šest godina. Kada ste sa nekim toliko vremena i kada živite zajedno, to je kao da ste u braku. Ispostavilo se, međutim, da nismo jedno za drugo. Teško sam podnela raskid, mesecima sam se borila sa unutrašnjim demonima. U svom tom emotivnom haosu koji mi se događao osećala sam se potpuno slomljeno. A onda mi je, niotkuda, u život ušao Petar, i sve se promenilo. Umesto “ljubav manje” desila mi se “ljubav više”. Konačno sam srećna – rekla je Milica ekskluzivno za “Hello!” u svojoj prvoj ispovesti za medije od kako je u novoj vezi.

A da nova veza pevačicu čini srećnom i poletnom, najbolje vide njeni namiliji, pre svega roditelji.

Tata Milice Todorović hvali Petra

Otac Milice Todorović, Milan, jednostavno rečeno oduševljen je budućim zetom Petrom Strugarom.

– Upoznao sam Petra za Novu godinu. Slavili smo svi zajedno na splavu – rekao je Milan u intervjuu za “Informer”.

Kako kaže, jedva čeka unuče i da mu nije bitno da li će glumac da se oženi njegovom ćerkom.

Petar Strugar prvi put o Milici: Desilo se! Istina je da smo se upoznali na snimanju njenog spota

– Neka Petar napravi mojoj Milki dete, ne mora da se oženi njom! Što pre treba da ostane trudna. Ima trideset godina, vreme joj je – priča Milan i dodaje:

– Milka pravi svadbu ove godine. Ja neću da učestvujem jer nemam para. Ne znam detalje venčanja, to morate da pitate njih. Ja se samo nadam da ću postati deka ove godine. Ma jedva čekam unučiće. Siguran sam da joj neće biti problem da napravi trudničku pauzu u karijeri. Za dobrog pevača zapravo nema pauze.

Milanu se Petar više dopada od Miličinog bivšeg dečka Miloša

Da mu je Petar baš dopada, Milan ne krije, a evo i šta kaže da li je bolji od Miličinog prethodnog dečka, koreografa Miloša Paunovića sa kojim je bila šest godina u vezi.

– Petar je bolji od Miloša! Petar nešto radi, pa svaka serija je njegova! A ovaj prethodni je samo sedeo kod kuće i ponekad bi nešto ubo da uradi. Moja Milka ga je izdržavala. Neka ga sada, nek sedi sam i neka igra igrice. Kad mu moja Milka nije valjala, šta mu ja sada mogu. Ma bre, kada te neko šikanira, i ne treba ti! Ako neće da te ženi, znači da te ne voli i treba da ideš dalje. Bilo je pitanje trenutka kad će to pući – kaže Milan.

Miličinom ocu ne smeta što njegov budući zet ima sina sa glumicom Ivanom Nikolić, s kojom je bio u braku svega godinu dana.

– Zašto bi mi to smetalo?! Milka je na to navikla – kaže Milan aludirajući na to što je Miličin bivši dečko imao dete iz prvog braka.

On se nada da će Milica imati više od jednog deteta.

– Što više dece, to bolje. I moja žena jedva čeka da čuva unuče, odmah bi došla za Beograd – priča Milan, koji sa ponosom ističe da ima decu iz dva braka.

– Ja imam sina Vladu iz prvog braka, a moja žena iz prvog braka ima Jovanu. Milica i Anđela su moje ćerke iz braka sa Jasminom. Mi smo velika familija, kad odemo na more to je čitava kolona. Petar je super, ako ga je Milica prihvatila i ja sam zadovoljan – sa osmehom zaključuje Milan.