Tanja Savić nikad iskrenija: Nije mi sjajno u braku, ali ne volim da kukam

Pevačica Tanja Savić vratila se u Srbiju iz Australije i otkrila da uprkos nesuglasicama u braku planira proširenje porodice.

Naime, Tanja Savić je priznala da uprkos tome što ne voli da se žali zapravo ima probleme sa suprugom, tako da često prolazi kroz trenutke patnje.

– Nije mi sjajno u braku, postoje problemi ali ne volim da kukam. Svi imaju probleme samo neko to kaže, neko ne. Uskoro baš snimam novu pesmu koja je moja biografska, prava tužna ljubavna pesma. To sam baš rekla suprugu i on mi kaže eto, da ti nije mene ne bi ih imala. Tako da hvala mu na toj patnji – iskreno je rekla Tanja u emisiji “Exkluziv”.

Ona sa Dušanom ima dva sina, a planira i ćerku:

– Daće bog da moji planovi budu stvarnost. Jedan astrolog mi je predvideo treću trudnoću u 2020. godini. Volela bih da dobijem ćerku i da se zove Alisa, Lejla ili Anastasija.

Pevačica je priznala da se ugojila osam kilograma i da su joj zbog toga veće grudi.

– Drugarice mi kažu: blago tebi imaš grudi, a ne znaju šta to znači. Samo žene koje imaju velike grudi znaju kakve su to muke. Volela bih da sam potpuno ravna – kaže pevačica.