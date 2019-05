Takav se dvaput ne rađa: Vesna Zmijanac otkrila ko je njen jedini pouzdani muškarac

Vesna Zmijanac na jednom prestoničkom događaju pojavila sa bivšim dečkom, operskim pevačem Nikolom Mijailovićem, s kojim je sada uslikana na večeri. Kako ističe, njihov odnos uvek je bio poseban, bili oni zajedno ili ne.

-Nikola je moj najbolji prijatelj. Pored njega sam srećna i lepo se osećam. Nije bitno u kojem smo mi odnosu. To je jedina osoba na koju mogu da se oslonim dvesta odsto i da ga zovem u bilo koje doba dana i noći. Da ga pozovem u dva ujutru i kažem da mi nešto treba, on će doći i pomoći će mi. Takav se ne rađa dva puta, otkrila je Vesna.

View this post on Instagram A post shared by Vesna Zmijanac (@vesna_zmijanac_official) on Dec 20, 2018 at 7:46am PST



-Davanje izjava i mediji su moj život. Nikada mi to nije smetalo, pa šta bih ja bila bez medija?! Naravno, dođe mi period kada volim da se povučem i odem na Bukulju, ali to traje kratko i prođe me. Tako je i sad, evo me, vratila sam se. Kad jednog dana odem na onaj svet, i dalje ćete pisati o meni, istakla je Vesna i otkrila da se ovih dana praktično sili da uđe u studio.

-Treba mi posebna priprema. Potrebno mi je oko mesec dana – moram da odmaram glas, da prestanem da pušim i pijem, pa da završim pesmu, kaže Vesna.

Vesna dodaje da ne voli što se njena ćerka Nikolija Jovanović bavi istim poslom kao i ona, ali da je niko ništa nije pitao.

-Jedino sam mogla da je posavetujem i rekla sam joj da mora dati sve od sebe, jer jedino tako može da uspe. Vidim da se trudi, ali ne znam kuda će njen brod dalje da plovi”, ispričala je Vesna, koja je na ćerku malo i ljuta, jer je i dalje “iskorišćava” kad je o kuvanju reč.

View this post on Instagram A post shared by NIKOLIJA (@nikkixnicolle) on Apr 21, 2019 at 6:25am PDT

-Nikolija se ozbiljno folira. Kada bi uzela varjaču u ruke, sve bi naučila i odlično bi kuvala. Ne mogu da verujem da sa 29 godina ona ništa ne zna da skuva! Nego neće, pošto zna da joj je tu mama. Ima jednom da joj kažem da neću više da im kuvam i tada će brzo da se opameti, kaže kroz smeh Vesna Zmijanac.