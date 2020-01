Svi putevi je vode u svet glume: Voditeljka Ana Mihajlovski u seriji “Igra sudbine”

Voditeljka Ana Mihajlovski

Ana Mihajlovski je navikla da bude ispred kamera ali sada je čeka sasvim drugačiji zadatak. Naime, ona je dobila priliku da glumi u seriji “Igra sudbine”, na Prvoj televizi. Njoj je pripala uloga zavodnice i uporne karijeristkinje koja ne bira sredstva kako bi došla do cilja.

– Gluma je zabavan svet, ja sam se mnogo puta susretala sa glumačkim poslom. Priznajem da ne gledam televiziju, pa ni domaće serije – rekla je Ana za “Blic Super TV” i dodala da je ulogu dobila preko dugogodišnje prijateljica i saradnice na TV projektima Marijane Mićić.

— Ona me je preporučila, jer je oduvek videla u meni talente kakve, zapravo, nemam — našalila se Ana, a ovaj Marijanin potez nimalo ne čudi s obzirom na to da je u zajednčkom intervjuu otkrila da je Mihajlovska pravi perfekcionista.

— Ima Ana jednu osobinu koju volim, a u isto vreme ume i da me izbaci iz takta – najveći je perfekcionista, idealista i fanatik. Kada bi pronašla meru, to bi bile samo pozitivne osobine, ali kao sa svakim fanatikom, to je nemoguće — rekla je Marijana svojevremeno za magazin Hello!

Iako su mnogi u početku sumnjali da su voditeljka Ana Mihajlovski i glumac Vuk Kostić zaista u vezi, a posebno jer se par nije oglašavao ni da potvrdi ni da dematuje ove navode, među njima su se rodile emocije. Da priznaju svoju ljubav su odlučili onda kada se pojavila priča o njihovom raskidu. Iako ni jedno ni drugo nemaju običaj da detalje svog emotivnog života iznose u javnost, poželeli su da svima stave do znanja koliko se vole.

Najpre je Vuk pokazao kako Ana i on održavaju vezu dok je voditeljka bila na putu u Americi, podelivši skrinšot njihiovog video-poziva, kojim je pokazao široki osmeh svoje drage…

A onda je i voditeljka objavljila Instagram Story kojim je demantovala tvrdnje novinara.

— Ma, ko bi njega mogao da ostavi? Pa, on je najkul čovek na svetu! Eto, i to sam vam rešila, ‘аjmo sad da se zaustavimo, molim vas… Nova godina je uskoro, vreme ljubavi i sve to… P.S. Volim te — napisala je tada Ana.