Sve po Jeleninom ukusu: Cifra koju Duško Tošić ulaže u vilu na Dedinju je vrtoglava

Fudbaler kineskog Guangdžoua Duško Tošić čini sve da se njegova supruga Jelena Karleuša što pre podigne posle smrti majke, pa je rešio da joj misli s teških stvari skrene na neke lepše, tako što će joj poveriti uređivanjem njihove vile na Dedinju, koju su pre izvesnog vremena kupili od Dragana Stojkovića Piksija. Kako se šuška, Dušo je rešio da u njihov novi porodični dom uloži i do milion evra, a budući da njegova supruga do daljnjeg neće nastupati, on joj je sugerisao da se pozabavi uređenjem novog doma.



– Kuća jeste u odličnom stanju, prostrana je i dobro ušuškana u ogromne krošnje drveća. Međutim, u vili dugo niko nije živeo, a Jelena voli da sve uredi po svom ukusu. Zato je Duško rešio da ne štedi nijednog evra, nego da joj da odrešene ruke, ali i kesu, pa će u njihovom domu biti sve urađeno po poslednjoj modi. U vili su četiri velika kupatila, pa će svako imati svoje. Samo će pločice i sanitarije koštati oko 100.000 evra – kaže izvor i dodaje da će njihove ćerkice Atina i Nika imati zasebne sobe s terasom i kupatilom, a iza kuće će naknadno biti izgrađen bazen, dok će posebnu pažnju posvetiti dnevnoj, spavaćoj sobi i kuhinji.

– Sobe za decu biće uređene kako su devojčice tražile – u motivima njihovih omiljenih likova iz filmova. Jelena i Duško su se oduševili i napraviće im pravu oazu. Takođe, postoje i sobe za poslugu, kao i tri gostinske sobe. Jeleni je najviše žao što njena majka nije dočekala da vidi kako će ona sve to da uredi, jer se Divna oduševila kućom, ali i svim onim što joj je pevačica govorila da će uraditi. Posebna soba biće uređena za Duškovu mamu i Jeleninu tetku, koje su uvek dobrodošle. Međutim, najvažniji deo u kući je velika soba za pevačicinu garderobu i cipele, koja će koštati tričavih 50.000 evra – završava izvor.