Suzana Mančić u problemu: Doktor mi je rekao – samo ćete se jednog dana šlogirati!

Voditeljka Suzana Mančić otkrila je sa kakvim zdravstvenim problemom se suočila, ali i koju neobičnu situaciju je imala sa lekarom koji joj je to saopštio.

– Imam povišen holesterol. To mi je zasad jedino, da ne čuje zlo. Otkrila sam holesterol slučajnim pregledom. Pitala sam doktora otkud meni holesterol, a on mi kaže: “Gospođo, vi imate visok holesterol!”. Pitala sam ga: “Pa, kako ne osećam tegobe?”, a on mi je odgovorio: “Nećete ni osećati tegobe, samo ćete se jednog dana šlogirati!”. Dobro je da je tako rigorozno pristupio pacijentu – ispričala je Suzana za Telegraf.rs.

Ona je dodala da ovaj zdravstveni problem drži pod kontrolom budući da redovno ide na preglede i da nema poroke.

– Nisam pušač, alkoholičar ili narkoman. Nemam neke poroke. Uživam u životu, ali i to je sa godinama postalo sve umerenije. Redovno kontrolišem svoje zdravlje – rekla je ona.