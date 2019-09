Superekipa se okupila: Ko nas očekuje u novoj sezoni šou-programa “Tvoje lice zvuči poznato”? (video)

U moru emisija i nezaobilaznih rijalitija koji zaokupljaju pažnju gledalaca, desiće se bura, jer kreće nova sezona šou-programa “Tvoje lice zvuči poznato”.

U ovoj sezoni domaćica u studiju je ponovo Marija Kilibarda, jer Nina Seničar uživa u drugom stanju, imena žirija se drže u strogoj tajnosti, ali, pošto je sezona najavljena kao Supersezona i da ćemo u njoj videti neke asove iz prethodnih emisija, verujemo da će biti uzbudljivija i zanimljivija od dosadašnjih.

– Veoma me raduje nova sezona TLZP! Srećna sam što sam ponovo deo ovakvog projekta! Moram priznati da mi je nedostajao ovaj format, ali i adrenalin koji doživljavamo na snimanjima, iznova i iznova pomerajući granice kada je reč o televizijskoj produkciji. Ovo će sigurno biti najbolja sezona do sada jer imamo “All stars” takmičare iz prethodnih sezona. Svi oni koji su pokupili simpatije publike ponovo će biti na našoj glamuroznoj sceni i imaće zadatke da pevaju, plešu i glume! Jednom su se pokazali kao veoma talentovani, ali sada imaju još teži zadatak! Treba zadržati epitet najboljeg, a konkurencija nije ni malo laka! Ova sezona će im biti kao srednja škola, zreliji su i znaju šta ih očekuje. Ludo ćemo se zabaviti i stvarno jedva čekam da sve to počne! – poručila je Marija Kilibarda.

Več su se na društvenim mrežama pojavile fotografije i snimci, te tako možemo da vidimo da su tu i Ivana Peters, Nenad Pagonis…

Kao i Dragan Kojić Keba i Edita Aradinović.

Naravno, tu su i Knez i Željko Šašić, Aleksa Jelić, Ana Kokić…

Verujemo da će se na sceni naći i Bane Mojićević i Danijel Kajmakoski

A možda i neko iz ove ekipe?

