Princeza Dajana: Večna kraljica srca koja je volela narod i nije živela po pravilima (video)

Velika Britanija danas obeležava 22 godine od tragične smrti princeze Dajane u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Ni nakon više od dve decenije ne jenjava tuga zbog prerane smrti do sada najvoljenijeg člana britanske kraljevske porodice.

Kada je postala princeza, ušla je u bajku o kakvoj gotovo sve žene maštaju. Ali, kada je, sa visokog prozora svog dvorca, pogledala u svet i videla koliko u njemu ima bola, odlučila je da pruži ruku svima kojima je pomoć bila potrebna, tek tada pronašavši svoju pravu ulogu.

Imala je sve osim sreće. Narodna princeza, Kraljica srca, najomiljenija žena Velike Britanije, okončala je život na stravičan i spektakularan način istovremeno. Bajka, koja se pretvorila u tragediju poslednjeg dana avgusta 1997, nakratko je ujedinila čovečanstvo i sve medije, potaknuvši ljude širom planete da preispitaju savest i profesionalnu etiku – zbog žene, koju britanski dvor nije voleo, ali je morao da je prihvati jer je običnom narodu ideju monarhije učinila mnogo zanimljivijom, dokazavši da kraljevstvo ne mora da bude zastareli državni sistem.

Princeza Dajana je, na moderan način, spojila harizmu i sjaj sa krajnjom jednostavnošću i neposrednošću, ali i sa elementarnom humanošću.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Princess Diana (@princessdianalady) дана 26. Авг 2019. у 6:38 PDT

Lejdi Di je, u svom kratkom veku, doživela velike promene – od sramežljive provincijalke aristokratskog porekla do najpoznatije svetske dame, od neugledne devojke do kraljice stila, ali i zvezde tabloida. Dajana Frensis Spenser rođena je 1. jula 1961. godine, kao treća kćerka u porodici stare grofovske loze. Želela je da postane balerina, jer joj se to činilo najlepšim izrazom ženstvenosti, ali se ni taj, kao ni mnogi drugi Dajanini snovi, nije ispunio. Naime, njenih 175 santimetara bilo je previše za balet.

U poređenju sa sestrama, kao devojčica je, kažu, bila ružno pače. Nije dugo uživala ni u porodičnoj sreći: pošto su se razveli, roditelji su je poslali u internat, gde se posvetila sportu i pozivu vaspitačice.

Međutim, stvarnost je pretila da nadmaši sve njene snove, kada se verila za najmoćnijeg princa današnjice. Venčanje stoleća su, jula 1981, direktno prenosile televizijske stanice u 74 zemlje sveta, a u mladu su bile uprte oči milijarde gledalaca.

Britanski princ Čarls, dvanaest godina stariji od Dajane, izgledao je beskrajno srećan, a nova princeza vidno uzbuđena spektakularnošću njihovog odlaska pred oltar. Medeni mesec proveli su krstareći Mediteranom, a činilo se da su svoju sreću prenosili i na okolinu, kojom su se, tih prvih meseci, kretali kao začarani.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Simona Carignano (@simona_carignano) дана 31. Авг 2019. у 1:45 PDT

Sledeće godine, Britanija je dobila prestolonaslednika, princa Vilijema. Dok je za većinu Engleza to predstavljalo čin rodoljublja, Dajana je uspela da ustalasa i javnost i dvor: Loše sam se osećala od prvog dana i veoma teško sam podnosila trudnoću. Kao da uopšte nisam stvorena da pridonesem produženju ljudske vrste. Tada je prvi put pokazala svoju tvrdoglavost. Nije joj uopšte bilo važno to što su se pre nje sve žene iz kraljevske porodice porađale u Bakingemskoj palati – ona je sina donela na svet u savremeno opremljenoj bolnici. Tako je počela serija njenih protesta protiv tradicije.

Dve godine kasnije, rođen je princ Henri – mlađe svedočanstvo o, kako se verovalo, srećnom životu prinčevskog para. Realnost je bila daleko drugačija. Dajanine i Čarlsove bračne prepirke postale su odraz dubokih neslaganja, od toga kako treba vaspitavati decu, do uloge njihovih roditelja u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Svakim danom se sve više potvrđivalo da je Dajana bila mnogo šarmantnija od princa. S druge strane, i naličje tog kvaliteta postajalo je vidljivije. Vremenom se njena privatnost potpuno istopila, jer je ljubav između princeze i fotoaparata postajala sve nenormalnija. Nije više bilo mnogo tajni koje je mogla da sakrije od očiju javnosti. Teško je podnosila dvorsku težnju za potpunom diskrecijom, kao i spletke kojima je prisustvovala unutar zidina Bakingemske palate.

Većini žena je život na dvoru nedostižan san. Međutim, posle nekog vremena, takav život postaje dosadan i zamoran. Dok se od Dajane zahtevalo da bespogovorno poštuje jednolične obrasce dvorskih protokola, život njenog supuga bio je mnogo interesantniji. Čak i njena smešna skretanja od svega uobičajenog što je ostavljeno Vindzorima u nasleđe izazivala su zgražavanje. Ostalo je upamćeno kako je, u dvorcu u Balmoralu, izbio skandal kad je Dajana ušla u kuhinjski prostor, određen isključivo za poslugu. Ta njena normalna potreba da prijateljski, bez distanciranosti, razgovara sa svakim ljudskim bićem iz okoline, sablaznila je kraljevsku porodicu. Čak je i sama posluga, nenaviknuta na takve skaradnosti, upozorila princezu da se ponaša neprimereno.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Palacio de Montarco (@palaciomontarco) дана 31. Авг 2019. у 1:30 PDT



Dok je dugo skrivani sukob između kraljice Elizabete i princeze punio novinske stupce, sa mužem se Dajana sve manje slagala. Još pre nego što su se venčali, dobro je znala da je Čarlsovo srce kod druge žene. Taj kamen smutnje zvao se Kamila Parker-Bouls. Dajana je 1995, u čuvenom intervjuu za BBC, bez pardona izjavila: Bilo nas je troje u mom braku, pa je u njemu bilo i malo gužve!

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Bobert Goodwin (@bobert562) дана 31. Авг 2019. у 1:26 PDT

U toj svojevrsnoj ispovesti otkrila je kako je, zbog suprugovog neverstva, pokušala i da se ubije. Nije mu, međutim, ostala dužna. S obzirom na to da su i njene vanbračne aktivnosti postale predmet javnih rasprava i ogovaranja, morala je da ih prizna pred brojnim auditorijumom.

Napetosti s kraja osamdesetih postale su, početkom devedesetih, nepodnošljive. Decembra 1992. premijer je zvanično objavio da se Čarls i Dajana rastaju. Bio je to jedan od najbizarnijih kompromisa u istoriji britanske monarhije. Nikad ranije se jedna žena nije nazivala bivšom suprugom princa od Velsa. A ona je odahnula posle svih sudskih formalnosti, jer se panično plašila da će izgubiti starateljstvo nad decom.

Brak je Dajanu doveo do ivice nervnog sloma i duge borbe sa bulimijom. Na posletku je, odbačena, utehu tražila u muškarcima koji je nisu bili dostojni. Čini se da je tek kao slobodna i lišena titule mogla da postane prava princeza.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели M K (@whoilookupto) дана 31. Авг 2019. у 1:11 PDT

– Volela bih da budem kraljica u srcu naroda, jer sebe nikako ne mogu da zamislim kao pravu kraljicu ove zemlje – iako bi se iz ovih reči dalo zaključiti da se Dajana, zapravo, plašila ozbiljnih zadataka, ipak je u pitanju bilo nešto drugo. Svoje dužnosti je izvršavala na poseban način. Daleko od toga da je bila dokona princeza, koja je krenula u dobrotvorne akcije samo kako bi razbila dosadu. Jer, ustručavala se da preuzme i mnogo veće rizike nego što su bile bezopasne posete siromašnima i ugroženima.

Dokazala je, i javnosti i medijima, koliko je bila ozbiljna u namerama da se potpuno posveti svojoj misiji. Kad se njen život posmatra iz tog ugla, u njemu se može otkriti niz trauma koje je pretrpela, počevši od ranog detinjstva.

Već tada je naučila kako da se nosi sa teškoćama, iskreno verujući u to da srećan život doprinosi čovekovom zdravlju, ali da tek problemi, muke i tragedije sasvim izgrađuju ljudsku dušu. Dajana je najbolji dokaz te Prustove teze, iako su količina i žestina tragedija s kojima ju je sudbina suočila, na kraju, ipak, bile prevelike.

Dajana je postala svetska žena, uspešno uskladivši eleganciju i privlačnost dame iz visokog društva sa iskrenom brigom o siromašnima i bolesnima. Kada se rukovala sa bolesnikom zaraženim kolerom, a potom i sa osobom koja umire od side, kada je prošla preko terena koji nije bio očišćen od mina i posetila visokorizična područja poput Ruande i Bosne, dama od stila konačno je postala i dama od srca.

Čarls je gradio imidž intelektualca zabrinutog za mnoge svetske probleme, ali se stvarnim rizicima ni izdaleka nije izlagao koliko njegova bivša supruga. A ona je, bez velike pompe, često i bez mnogo razmišljanja, ignorisala savete saradnika, pogotovo ako je verovala da će tako doprineti ciljevima svojih humanitarnih akcija. Britanska vlada je, naravno, negodovala zbog princezinog uplitanja u politiku, smatrajući da joj tamo nije mesto.

U stvarnosti, međutim, Dajana Spenser kao svetska žena uopšte nije ni imala konkurenciju, jer je samo ona tako izražajno obeležila kontroverzno razdoblje s kraja 20. veka. Nakon poslednje večere svog života u pariskom Ricu, sa aktuelnim ljubavnikom Dodijem Al Fajedom, praćena gomilom paparaca, krenula je te poslednje avgustovske večeri 1997. godine, na poslednje putovanje. Njena ponovo nađena ljubav prema životu nije dugo trajala. Od silovitog udara mercedesa o zid tunela i teških unutrašnjih povreda, princeza je umrla četiri sata kasnije u bolnici.

Svet se, istog trenutka, neobjašnjivo zaustavio, u neverici i zbunjenosti. Iako je razvodom od Čarlsa izgubila članstvo u kraljevskoj porodici, Dajana je, nedelju dana kasnije, sahranjena na porodičnom imanju, uz sve kraljevske počasti i neizmernu tugu cele planete.

Pitanjem kako su ti prvi minuti nedelje dobili tako krvav epilog, već godinama se bave mediji i svi koji veruju u iskrenost Dajaninog dela. Da li su njenu nesreću zaista izazvali dosadni paparaci na motorima, alkohol u krvi vozača ili britanska tajna služba, više nije toliko važno. Otišla je zauvek, uz bljesak blica kamere koja ju je obožavala od prvog dana, bez obzira na to da li je nosila zvanje princeze od Velsa ili nezvaničnu, ali od naroda priznatu, titulu kraljice srca.