Ana Sević ponovo je sama, a šta kaže Marina Gagić na to

Iako su svi očekivali da se njihova veza kruniše brakom, pevačica Ana Sević i njen verenik Danijel Nedeljković stavili su tačku na romansu koja je trajala skoro dve godine.

Kako bi prekinula nagađanja, Ana se juče oglasila i rekla da je njenoj vezi došao kraj. Više o tome pogledajte OVDE.

A ona je za Blic raskid, svoje bivše supruge i njenog izabranika prokomentarisao i pevač Darko Lazić.

– Ne bih to komentarisao. Njen život je njena stvar, ne bih u to da ulazim. Ja odavno nisam deo njenog života, to su njene stvari i neka ih rešava sama. Ono što je sigurno da nema veze sa mnom – rekao je Darko.

Na pitanje novinara da li su tačna nagađanja da je njegova verenica Marina Gagić uplašena da će je pevač ostaviti budući da je njegova bivša sada emotivno slobodna, buduća supruga Lazić je rekla:

– Evo, sva sam se uplašila.