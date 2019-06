Stjepan Hauser otkrio zašto ne može da bude veran jednoj ženi

Od kako je 2017. godine prekinuo ljubavnu vezu sa pevačicom Jelenom Rozgom, muzičar Stjepan Hauser svoj emotivni život čuva daleko od očiju javnosti. Šuškalo se da je u vezi sa atraktivnom pijanistkinjom Lolom Astanovom, ali i Stelom Opančar (25), finalistkinjom Mis univerzuma Hrvatske za 2016. godinu.

Ipak za hrvatsko izdanje magazina “Gloria” je priznao da još nije našao pravu, ali i otkrio kakve devojke priželjkuje.

View this post on Instagram A post shared by Stjepan Hauser FanPage! (@hauserlove) on Jun 4, 2019 at 9:34am PDT

– Pali me ženstvenost, do krajnjih granica, u svoj svojoj lepoti. Privlače me devojke sramežljive i plahe poput vila, koje su totalna suprotnost meni. Želim da izgledaju kao cure s društvenih mreža, ali da budu inteligentne, duhovne, da me razumiju i da su spremne živeti izvan grada. A gde mogu da nađem takvu!? Srećan sam i ponosan što imam divne obožavateljke koje su mi muze i inspiracija, jer ženska lepota uistinu tako deluje na mene. Osećam, zato, da bih zbog vernosti prema jednoj ženi bio neveran ostalima. Ja, naime, pripadam svima njima – rekao je Stejpan za hrvatski časopis “Gloria”.