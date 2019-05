Stefan Đoković bodrio tatu Noleta sa tribina: Kad sam ga video sve mi je bilo lakše!

Novak Đoković se bori na teniskom terenu u Parizu, a njegova najjača podrška je na tribinama i navija za njega, uz čokoladu!

Jelena i Stefan su se smestili na tribinama da bi podrili tatu, a Novaku nije bilo ni malo lako jer je želeo da za sina ostvari pobedu. Novak je rekao da mu je bilo puno srce kad je video sina na tribinama i da nije verovao da će izdržati miran ceo duel.

– Osećaj je poseban, da budem iskren nisam očekivao da će biti sat i po vremena, što mi je potvrdila i žena posle, ali je rekla da joj je kazao već posle 20 minuta, to je ok, šta je sledeće gde idemo u igraonicu, ili nešto drugo da radimo. Ona mu je rekla: hteo si gledaš tatu, sad moraš da ostaneš do kraja, tako da je ipak poslušao. Imao je i svoje drugare, to su deca naših prijatelja, koji su isto bili na tribinama, tako da je imao društvo – kazao je Nole i dodao:

View this post on Instagram A post shared by 🌼🅙🅔🅛🅔🅝🅐 🅓🅙🅞🅚🅞🅥🅘🅒 🌼 (@jelenadjokovicfan) on May 30, 2019 at 7:11am PDT

– Kažem bilo je nešto posebno, jednom je imao priliku da bude kad je bila ceremonija na Vimbldonu, ali ovo mu je prvi put da bude ceo duel, i da je imao strljenja, ne deluje mi da je spreman za tako nešto, da bude prisutan, od početka do kraja, bilo je lepo, puno mi je srce. I to mi je malo opustilo, uvek si nervozan pred meč i kad sam video njega sve je bilo lakše. Nisam imao tremu, kad sam ga gledao pojavile su se emocije, pomislio sam, on je tu, sve je u redu, dao mi je novi nalet i energiju – rekao je Nole za Kurir.