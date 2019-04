Šta je Darko Lazić poželeo bivšoj supruzi i njenom novom dečku

Pevač Darko Lazić oporavlja se nakon teške nesreće koju je doživeo u oktobru prošle godine i tvrdi kako je iz ovog teškog životnog iskustva mnogo naučio.

-Počeo sam sve ispočetka, sada vidim gde sam grešio i neću praviti te iste greške. Živ sam i zdrav, hvala Bogu, biće to sve dobro za jedno godinu dana, nadam se da će se sve vratiti na staro, rekao je Darko pred kamerama “Ekskluziva” koji se nedavno našao na meti kritika zbog video snimka na kom se vidi da nije vezao pojas tokom vožnje.



-Probao sam da vozim, neću da lažem, ali samo da li mogu da uđem u auto, dohvatim kvačilo i gas… Ne vozim, ima ko da me vozi, što bih reskirao bilo šta bez potrebe. Snimali smo se, vozili smo se bez pojasa možda sto metara, od kuće do radnje, tu nema ni saobraćaja… Znaš šta, ja da sam bio vezan u trenutku nesreće, ne bih sada sedeo ovde, ja sam ispao iz vozila jer nisam bio vezan, a auto mi je bio smrskan, rekao je on za “Prvu”.

Kako je njegova bivša supruga Ana Sević sreću pronašla sa novim partnerom Danijelom, Darko kaže da im želi sreću.

Kratko je prokomentarisao i bivšu suprugu Anu, rekavši da joj želi sreću, zdravlje i decu sa novim partnerom Danijelom.

-On je napunio 40, Ana ima 30 i nešto, neka imaju i oni dece – rekao je pevač koji će sa verenicom Marinom uskoro dobiti sina.