Sramota na dodeli Oskara: Slavnog glumca su jednostavno zaboravili (foto)

I ovde godine sramota na dodeli Oskara! U posebnom delu večeri “In memoriam” počast je odata preminulom Kirku Daglasu, kao i košarkašu Kobiju Brajantu, ali ne i ovom sjajnom glumcu

Oskar za najbolji film noćas je na 92. dodeli na iznenađenje svih dodeljen južnokorejskom filmu “Parasite”, dok je Hoakin Finiks nagrađen za najbolju mušku, a Rene Zelveger za najbolju žensku glavnu ulogu.

Film “Parasite” je osvojio ukupno četiri Oskara. I to za najbolji film, za najbolji međunarodni film, za režiju i za originalni scenario. Tri Oskara dobio je film “1917” – za fotografiju, vizualne efekte i montažu zvuka. Dok su “Once Upon a Time… in Hollywood” i “Le Mans ’66” osvojili po dve nagrade.

I Bred Pit okitio se ovim prestižnim priznanjem.

Tokom obraćanja, ponele su ga suze, pa je u jednom momentu i zaplakao. On je, naime, po prvi put javno neku svoju nagradu posvetio svojoj deci.

– Ovo je za moju decu, koja utiču na sve ono što radim. Obožavam vas. Ovu nagradu posvećujem i Kventinu Tarantinu. Filmska industrija ne bi bila to što jeste bez tebe – rekao je Bred.

Sramota na dodeli Oskara

Ceremonija je i ove godine održana bez domaćina. Na bini su se smenjivali glumci koji su saopštavali imena dobitnika nagrada u određenim kategorijama.

Iako nije bilo grešaka, kada je u pitanju prozivanje dobitnika, napravljen je ogroman propust organizatora.

Naime, na ceremoniji je odato priznanje nedavno preminulom velikanu zlatnog doba Holivuda Kirku Daglasu, kao i preminuloj košarkaškoj zvezdi Kobiju Brajantu. Ali ime Luka Perija je jednostavno zaboravljeno!

Tako se ova prestižna manifestacija i ove godine obrukala. Jer nekako desi se da uvek neko “slučajno” bude izostavljen iz “In memoriam” segmenta, kojim se Holivud seća svih koji su nas napustili u proteklih godinu dana.

Javnost je osudila činjenicu da je Akademija zaboravila glumca, koji je preminuo 4. marta prošle godine nakon iznenadnog moždanog udara.

Luk Peri – nepravedno zaboravljen na 92. dodeli Oskara

Glumac, koga je publika zavolela kao Dilana Mekeja iz legendarne serije “Beverli Hils”, preminuo je u 53. godini života. Njegova iznenadna smrt pogodila je brojne obožavaoce širom planete, a najviše prijatelje i porodicu.

Uz njega su do poslednjeg trenutka bili majka En Benet, očuh Stiv Benet, brat Tom Peri, sestra Ejmi Koder, bivša žena Mini Šarp i verenica Vendi Medison Bauer koja se od njegove postelje nije odvajala.

Iako se nisu često zajedno pojavljivali u javnosti, izvori tvrde, da su imali lepu u stabilnu vezu, zato je i mnoge iznenadilo što je Luk verenicu izostavio iz testamenta. Kako je tada pisao “Dejli Mejl” sva imovina trebalo je da pripadne njegovoj deci: ćerki Sofi (19) i sinu Džeku (22).