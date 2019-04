Šok zbog iznenadne smrti prijateljice: Dirljiva priča koje se krije iza jedne od najlepših Severininih pesama

Kada je Severina, na opšte razočaranje obožavalaca, otkazala i treći koncert u nizu, bilo je jasno da se sa pevačicom nesto dešava. Ubrzo je na Instagramu objavila fotografiju iz bolničke postelje, pa se saznalo da je imala rutinsku operaciju hernije. Da se uspešno oporavlja pevačica je pokazala i novom pesmom “Daleko ti lepa kuća” koju je premijerno predstavila pre nekoliko dana.

-Sve radim iz srca, ad hoc. Racio i sve ostalo ne uključujem u pesme, retko i u život. Smatram da se ljudi guše u glavi od razmišljanja i raspravljanja. Učim iz svog tela i slušam unutrašnji glas. Ponekad su me podcenjivali, ali to je odlična startna pozicija. Naučila sam moraš biti svoj ako želiš da uspeš, a to je jako teško, rekla je Severina za Dnevni avaz.

Pokojni Arsen Dedić napisao joj je 2004. pesmu “Sama na sceni”, a ona se nekada, kako kaže, i osećala tako.

-Dešavalo se da se pre koncerta osećam potpuno loše, sama u garderobi, ali obično sam na tim koncertima razvaljivala. Ti koncerti nisu bili snimani, ja sam publici pričala o svom životu kao neki ‘stand up’ kroz pesme. Tako bi se praznila valjda. Arsen je pesmu napisao s posebnom ljubavlju te godine koju ne volim. Poznavao me je i osećao je da mi mora napisati pesmu. I otprilike je pogodio svaku emociju. Zato tu pesmu ne volim da pevam često- rekla je Severina.

Pesmu ‘Prijateljice’ napisala je ona sama, kako tvrdi, još krajem srednje škole.

– Nazvala me u Zagreb prijateljica plačući da mi kaže da nam je poginula treća prijateljica. Šok! Plakale smo u neverici, bila je najlepša u razredu i tada sam odlučila da ću joj napisati pesmu ‘Prijateljice’. Jako sam dirnuta kako devojke vole tu pesmu, to je mojoj prijateljici u slavu- rekla je Severina za Dnevni avaz.