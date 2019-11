Šok u pozorištu: Doktori iz publike dotrčali na scenu da pomognu Slobodi Mićalović!

Dok je Sloboda Mićalović na sceni Narodnog pozorišta u Užicu glumila da umire i dok su glumci oko nje stvarno delovali zabrinuto, na scenu se popela doktorka iz publike da bi joj ukazala pomoć!

Ona nije bila jedina koja je reagovala na scenu iz pozorišnog komada Lorencačo. Još jedan doktor je pošao iz zadnjih redova na scenu, dok je nekoliko njih iz publike zabrinuto vikao: “Njoj stvarno nije dobro! Pomozite joj!”.

Sve se odigralo na predstavi druge takmičarke večeri Jugoslovenskog pozorišnog festivala, dok je puna sala bez daha pratila predstavu “Lorencačo”. U jednoj sceni glumica Sloboda Mićalović maše rukama kao da joj nije dobro, pada, a prihvata je glumac Branislav Lečić. Uporno viče: “Otvorite vrata!”. Prilaze i drugi glumci iza scene i zabrinuto deluju. U tom momentu i publika počinje da se vrpolji, neki ustaju i viču:“Pomozite joj!”.

Na scenu iz publike se penje dr Mira Gavrić, načelnica neurologije u užičkoj bolnici, dok je dr Bogdan Damnjanović iz zadnjih redova stigao do pola sale. Tada je jedan od glumaca zagrlio doktorku i pokazao joj kako sa mobilnog telefona čita tekst. Tek tada su doktori i zabrinuti Užičani iz publike shvatili da je to sve deo predstave.

Nakon predstave, održan je okrugli sto. Glumac Petar Benčina se javno zahvalio doktorki Miri Gavrić, nazvavši je junakinjom večeri, piše Informer.

– Samo želim da se zahvalim večerašnjoj junakinji doktorki, koja je izašla na scenu. Tu smo namerno prekoračili rampu kako bi svako imao svoj intimni događaj šta je i koliko je potrebno da se izdvoji iz mase, iz komicije, da li će da se pita da li će to on uraditi ili neko drugi. Ova doktorka je izašla i njoj se večeras zahvaljujemo, a sigurno je mnogo vas osetilo da to treba da urade – rekao je Petar Benčina.

Glumica Sloboda Mićalović rekla je da ovo nije prvi da joj se dešava slična reakcija.

– Znam da ovo nije prijatno. Mi smo to pokušali da uradimo verodostojno da zaista publika poveruje. I na prethodnim igranjima ove predstave uglavnom su ljudi izlazili na scenu, najviše doktori. Mi na sceni želimo da čujemo šta se dešava između nas i publike. Bilo je raznih reakcija, pa su dolazili posle predstave i kažu nam kako ih grize savest što nisu nešto preduzeli. Čak je i moj prijatelj doktor rekao da se nije pomerio i očekivao da ću ga pozvati, mahnuti ili dati neki znak da mi stvarno nije dobro – rekla je Sloboda, piše Informer.

Dr Bogdan Damnjanović je zamolio glumce da to više ne rade.

– Ja sam došao do pola sale, ali pošto je doktorka neurolog, a ja radim sa decom, stao sam. Baš ste me uplašili – rekao je dr Damnjanović, dok su okupljeni pozdravili velikim aplauzom, preneo je gorepomenuti list.