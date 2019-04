Sofija Milošević: Navikla sam da se borim sa predrasudama

Prošlo je sedam meseci od kada su Sofija Milošević i Adem Ljajić zvanično okončali svoju vezu, a da je manekenka u potpunosti prebolela fudbalera najbolje pokazuje to da je spremna za novog partnera.

Manekenka navodi da muškarac prvenstveno mora da bude iskren i pažljiv da bi je sada osvojio.

– Taj muškarac definitvno mora da bude neko ko je pažljiv i ko je dobra osoba, to uvek prvo kažem jer ne volim neiskrenost i čim vidim da mi neko nešto petlja, to je ogroman minus kod mene. Dakle, neko ko je pažljiv i dobar i ko je spreman da mi pruži puno ljubavi – baš mi treba – navodi kroz osmeh Sofija Milošević i dodaje:

– Evo, već sam sedam meseci sama, tako da treba mi ljubavi – iskrena je manekenka.

Sofija svakodnevno dobija komplimente pa i bračne ponude putem poruka na svom Instagramu i ne krije da neke umeju i da je zainteresuju, pa ih zato često deli sa svim pratiocima.

– Meni je preslatko kad god primim takve poruke, jer su divne bilo da su od devojaka ili momaka i pozitivna energija mi uvek izmami osmeh na lice. Svi smo žrtve Internet nasilja i baš mi je grozno kad ljudi dođu na nečiji profil i vređaju. Ako nemam nešto lepo da kažem o nekome, ja ni ne pratim te ljude, tako da cenim kad neko izdvoji vreme da mi uputi neku lepu poruku i zato ih često i delim sa svima – ističe manekenka i dodaje da se zbog svog posla često susretala sa predsrasudama, pogotovo od muškaraca.

– Susretala sam se sa predrasudama, ali nisu pravili ružne komentare već kad me upoznaju onda kažu: “Jao, pa nisi takva, drugačija si nego na slikama”. Moj posao je takav – od donjeg veša do kratkih haljina i nemam problem sa tim. Navikla sam da se borim sa predrasudama, definitvno je da ih uvek ima, zato uvek kažem: ne sudi knjizi po koricama – ističe Sofija.

Prema njenim rečima, jednu damu ne čini garderoba već samo njen stav.

– Mislim da mogu da obučem nešto kratko i da izgledam kulturno. Sve je do stava i kako žena nosi to. Postoje neke žene koje plene gracioznošću bilo kako da su odevene, a neke devojke nemaju takav stav i na njima šta god da obuku nije to to. Tako da nije do odeće, do stava je – navodi Miloševićeva.

Atraktivna manekenka često je u društvu mnogih lepotica, a tokom svog nedavnog boravka u Americi imala je priliku da se druži i sa svetskim top-modelima, koje važe za najlepše žene na svetu. Ipak, Sofija tvrdi da joj takvo društvo samo imponuje i da se u takvim prilikama ne oseća nesigurno.

– Generalno imam dane kad se osećam nesigurno, ali poprilično sam u takvim situacijama samouverena. Ne želim da zvučim arogantno, ali prosto obožavam da vidim lepe žene i uvek ih prokomentarišem, ali se u isto vreme i ja osećam dobro. Imponuje mi kad vidim toliko lepih žena i ja sa njima u društvu – iskreno zaključuje Sofija.