Snežana Dakić veruje da zaslužuje samo najbolje: Nek crkne od muke ko je ljubomoran!

Divan party u cast 600-tog broja @hellomagazinsrbija ✅✅Sa originalnim izdanjem Hola! Srela sam se u Spaniji pre 30 g, kao studentkinja spanskog jezika i knjizevnosti. A mnogo godina kasnije, dobila sam i 2 nagrade Hello : za Najbolje stilizovanu javnu licnost i za Licnost godine. Vise puta krasila sam naslovne strane ovog prestiznog lista o zivotu poznatih i sa njihovim citaocima rado delila price o sreci ili tuzi, uspesima i izazovima, utiske sa svojih putovanja…Dragim kolegama od srca cestitam i zelim jos mnostvo lepih prica @nikolagolubovic @robert_coban @nativul @sandracoban