Slavica Ćukteraš otkriva: Raskinula sam vezu dugu četiri godine i verila se za drugog

Slavica Ćukteraš otkriva do sada skrivene detalje svog ljubavnog života i priznaje da je zbog ljubavi na brak pristala posle samo devet dana veze

Slavica Ćukteraš otkriva da je njen brak sa golmanom Vladimirom Avramovim imao uspone i padove i da posle svega nije mogao da opstane.

Pevačica je pre nekoliko dana priznala da je sa njenim brakom definitivno gotovo i da je razvod završen još pre godinu dana.

– Ja sam želela da se vratim svom poslu. Vlada nije želeo nezadovoljnu ženu. Dogovorili smo se da svako krene svojim putem da bi dete imalo srećne roditelje. Sporazumni razvod je bio koji se sastavio u minut i po. Oboje se osećamo fantastično. Godinu dana već nismo zajedno – iskreno je rekla pevačica u emisiji “Premijera vikend specijal”.

Slavica Čukteraš razvod ne doživljava tragično: Udata – razvedena, zar je važno?

Detalji koje javnost do sada nije znala

Pevačica je gostujući kod Sanje Marinković u emisiji “Magazin IN” ispričala da je pre braka sa Vladimirom, imala dugu vezu.

Nakon prekida četvorogodišnje veze i posle samo devet dana, pristala je da se uda za sada već bivšeg supruga.

– Moj život je buran. I da ti kažem nešto, imala sam pre braka vezu od četiri godine. Završila sam tu vezu i posle 9 dana sam se verila sa drugim. Da li se to poklopilo ili nije, ja nemam pojma. Umereno – rekla je Slavica i dodala:

– Ja sam se sa svojim bivšim suprugom zabavljala, imali smo prekid od mesec i po dana, nastavili smo i opet se nije održalo.

Slavica Ćukteraš – Živimo u zatucanoj sredini

Slavica je otvoreno i bez dlake na jeziku govorila i o društvu u kojem živimo, kao i da je ženama prilično teško da opstanu u današnjem vremenu.

– Jedna moja prijateljica je živela sa Adrijanom Limom dugo godina u kući. I ona je meni lepo ispričala da to u Americi, žena razvedena i kada nađe momka pa ga promeni posle braka, za tri meseca neki novi… tamo se takva žena ne naziva k*rvom. Nikako se ne naziva, to je normalno! Samo kod nas žena koja nađe nekog posle razvoda je k*rva! ‘Sram je bilo’, ‘majka’, ‘ju, izašla u grad’, ‘šta li dete radi u deset sati uveče’, ‘s kim je dete kad ona tako’… zatucani smo do zla boga! To je problem društva – otvoreno je rekla Slavica.

Pevačica priprema veliko iznanđenje

Slavica je odlučila da se na scenu vrati jača i lepša nego ikada.

Promenila je frizuru, a onda je došla na ideju da napravi nešto sasvim drugačije od onoga na šta je publika u Srbiji navikla.

Naime, ona je odlučila da za pesmu “Koban ili savršen” ne snimi klasičan, već popularno rečeno vlog spot.

– Videćete mene u svakodnevnici i šta sve ne još – otkrila je Slavica.

Premijera je zakazana za 28. januar, a fanovi jedva čekaju da vide o čemu je reč.