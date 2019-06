Slađana Tomašević: Nisam verovala da ću baš ovako sresti novog partnera

Nova ljubav koja joj se dogodila kada se najmanje nadala, ali, kako se ispostavilo, u pravi čas, urednici i voditeljki “Beogradske hronike” i te kako prija. I u njenom slučaju potvrdilo se da je žena najlepša kad je zaljubljena, pa ne čudi što joj danima prilaze na ulici i govore kako nikad nije tako dobro izgledala. Njen izabranik je, saznajemo, ne samo markantan i muževan, zbog čega se žene bukvalno okreću za njim na ulici, već i vrlo uspešan poslovni čovek, pravi džentlmen starog kova, koji baš nikakvih dodira nema sa politikom, kako se spekulisalo. Njih dvoje su skladan par, kao da su, kaže naš izvor, rođeni jedno za drugo. Imaju slična životna načela, raduju su sitnicama i uživaju u sasvim običnim stvarima. Jedinu nedoumicu vezanu za njegove godine otklonila nam je lično Slađana, koja za “Hello!” govori o novom partneru.

– Tačno je da sam zaljubljena, ali rešila sam da više ne govorim o svojoj vezi. O partneru ne bih pričala iz dva razloga, njemu nije potrebna ta vrsta reklame, a ni meni ne treba takvo eksponiranje.

Ipak, na našu molbu da otkrije čime ju je privukao, kaže da je sve sam uradio u životu.

– Vrlo je stabilan i jak. Ide srcem. Najbolji je na svetu.

Konstatujemo da je očigledno da joj nova ljubav prija i da je tačna izreka da “u meri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja lepota, jer ljubav je lepota duše”.

– Funkcionišem po principu srca i važna mi je ta vrsta podrške, spoznaja da imam sigurnu luku. To je ono kad te neko pita imaš li leđa. U njemu sam našla upravo to, oslonac u svakoj situaciji. Lep je osećaj kad znaš da na nekog uvek možeš da računaš. On je jedini u stanju da me u sekundi digne i da me vrati čak i kad mi je najteže. Beskrajno je romantičan, duhovit, obrazovan i veoma sposoban. Šta više treba jednoj ženi?

Upoznali su se slučajno, mada ona smatra da se sve događa s određenim razlogom.

– Ovo poznanstvo bilo je potpuna slučajnost, ali to je nešto što znamo samo on i ja i nekoliko nama bliskih ljudi. Da mi je neko rekao da ću ga baš tako sresti, ne bih verovala.

Odmah joj se dopao.

– On je tip muškarca koji se svima sviđa, jer uliva sigurnost. Veoma je kompleksan i razlikuje se od ostalih, sa njim možeš apsolutno sve. To je njegova glavna karakteristika.

Mnogi bi na osnovu onog što vide na televiziji verovatno pomislili da je Slađana, koja od sagovornika uvek dobije sve informacije, stroga i zahtevna, i da je teško sa njom izaći na kraj, ali privatno je zapravo vrlo jednostavna žena.

– Nisam komplikovana, generalno, a u ovoj vezi sam tipično žensko. I zna se čija je reč poslednja.

Iako su odranije znali jedno za drugo, putevi im se pre nisu ukrstili. Uz obećanje da će naš magazin prvi imati njihove zajedničke fotografije kad za to dođe vreme, Slađana tvrdi da je o novoj ljubavi rekla više nego što je planirala.

– Ne znam zbog čega moj emotivni status toliko zanima javnost. Nemam dobra iskustva sa pričama o tome i zaista ne bih više na tu temu. Ima toliko drugih zanimljivih stvari.

Jedna od njih je nedavna anegdota sa posla, kad je sa glumcem Andrijom Kuzmanovićem uživo prenosila veslanje na Adi, u okviru „Hronike“.

– Andrija je bio kovoditelj i kao ozbiljan glumac profesionalno je shvatio svoju ulogu, zbog čega sam mu poslala scenario. Međutim, prvo je zakasnio jer je snimao sa Bjelom i došao je pet minuta do početka, sve mi je živce pokidao. Seo je do mene, nije imao slušalice, a ja jesam. Upoznavao se sa tekstom, a onda je počeo da pravi selfije. U momentu sam zaboravila da sam ljuta na njega, pa sam i ja počela da poziram, a kolege iz reportažnih kola s nevericom su gledale šta radimo. U tom trenutku došao je Andrijin kolega i prijatelj Vitkor Savić, pa je nastao i treći selfi. Njih dvojica su pričali o svemu, a ja sam ih vraćala na scenario, koliko sam mogla. Sve u svemu, bilo je to divno iskustvo. Bila je dobra i emisija. Lepo je kad ti kroz posao neki ljudi postanu prijatelji. Češće se to dešava nego suprotno. Ne pamtim da mi je neko napustio studio ili da se naljutio na mene.

Iza nje je naporna sezona u svakom smislu jer je radila više nego inače.

– Upravo je počeo moj godišnji odmor i prioriteti su mi da sredim garderober i cipelarnik, složim šerpe i lonce, završim još neke stvari po kući, a onda ću da spakujem kofere i nestanem. Na nekom skrovitom mestu radiću sve što čine normalne žene, kuvaću, čitati, gledati filmove. Volim lepo vreme, regenerišu me sunce i voda, svejedno da li sedim pored reke, jezera ili mora.



Naučila je da ne valja planirati mnogo unapred, pa to više i ne radi.

– Treba živeti u sadašnjosti i dati sve od sebe da ti bude što bolje. Sačekaš lepo sutrašnji dan i pustiš da se karte podele. Uživam u životu, ne osvrćem se, nemam potrebe za tim. Ono što je bilo, prošlo je i već je spakovano u neku fioku. Gledam samo napred. A naučila sam i važnu lekciju: jedino što možemo da promenimo smo mi sami. To kažem u kontekstu činjenice da uvek postoje oni koji te podržavaju i drugi koji te kritikuju i kažu da nisi dovoljno dobra. Prvima zahvaljujem, a onim drugima obećavam da ću raditi na sebi i biti bolja. Samo malo strpljenja, jer niko nije savršen, a i ja sam daleko od toga.

Komentare o sebi odavno ne čita, jer su je previše pogađali.

– Smetalo im je kako izgledam, govorili su da sam uobražena, ovakva i onakva. Zato se time više ne bavim. Svako ima pravo da misli šta hoće. Kad sam odlučila da budem novinar i kad sam se našla u ovoj ulozi, prećutno sam pristala na to da svako ima pravo da me prokomentariše. I to je potpuno u redu, baš kao što ne moraju svi da te vole – zaključuje zgodna voditeljka „Javnog servisa“.