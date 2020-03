Slađani Milošević ukazana lekarska pomoć zbog nasilja u porodici

Aleksandra Slađana Milošević je u doba sveopšte panike usled pandemije koronavirusa

Kako pišu domaći mediji, Slađana Milošević je prijavila svog partnera da ju je fizički povredio, što je i utvrđeno nakon lekarskog pregleda. Policija je privela nasilnika, na osnovu njene prijave i dokaza na licu mesta.

I. S. (45) partner s kojim živi Slađana Milošević noćas je u stanu pretukao pevačicu, zbog čega joj je ukazana pomoć, a on je uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Pevačici je lekarska pomoć ukazana na Urgentnom centru i konstatovane su joj lake telesne povrede, saznaje Tanjug.

Kako je potvrđeno za Kurir, pevačica je prijavila da je posle rasprave I. S. sa kojim živi, nasrnuo na nju.

– Došlo je do verbalne rasprave između njih, on navodno dok je bila u kupatilu grubo odgurnuo, ona je pala na toalet šolju i mašinu za ves. U ruci je držala njegov telefon, koji je on oteo, opet je gurnuo i ona je pala preko kade, ali srećom nije upala u nju – kaže izvor ovog lista.

Pevačica je, kako se dalje navodi, izjavila po dolasku policije da se plaši da se ovo nasilje neće zaustaviti i da je u strahu šta može dalje da se dogodi.

– Lekarska pomoć joj je ukazhana na Urgentnom centru i ustanovljene su lake telesne povrede. Njemu je određeno zadržavanje i sutra će biti priveden na saslušanje – kaže sagovornik ovog medija.

Slađana Milošević je za Blic dala kratku izjavu u kojoj očigledno nije želela da otkriva previše detalja:

– Ne bih želela to da komentarišem, to je za mene tajna – rekla je u prvi mah Slađana Milošević, a kada su je pitali šta time želi da poruči pevačica je bila neodređena:

– Još uvek mi nije jasno šta se tu zapravo dogodilo, čekam da policija to razreši, tako da je ovo za mene sve tajna trenutno i ne znam šta bih vam rekla.

Koliko su se danas promenili muško-ženski odnosi?

– Znatno, a posebno na psihološkom nivou. Muški pol danas je suptilniji, inventivniji i došao je do izražaja nežniji aspekt njihovog bića. Rodni odnosi trenutno su u fazi tranzicije. U izmenjenim okolnostima doći će do balansiranja žensko-muških odnosa, gde će oba roda morati da pruže više i postignu kompromis.

Kao neko ko nikada nije bio spreman na kompromis, šta ste vi spremni da pružite u toj tranziciji?

– Nikome ne namećem svoje mišljenje, ali nudim različite opcije. Sadržaj moje knjige nudi više modela i rešenja. Moje iskustvo potvrđuje muškarčevu želju da bezuslovno dominira.

Ako materijalno ostvareniji muškarac sa mnom želi vezu, moje će interese želeti da podredi svojim. Neće trpeti njegovi ciljevi, već samo moja karijera i život.

Bilo je više muškaraca koji su mi nudili blagostanje, materijalnu moć, prinčevske titule i enormna bogatstava , vile, jahte, brodove, bazene, brilijante i avione. Uslov je da za njih, kad požele, budem slobodna.

Drugim rečima, takav muškarac ne želi pored sebe autonomnu ličnost koja će pisati knjige, svirati gitaru, trčati po nekakvim studijima, već zahteva ženu-posed, u okvirima tradicionalnih društvenih pravila. Odbila sam ih sve.

– Živim u stanu gde je svaki milimetar moje vlasništvo i time se ponosim. Smatram da sam među retkim ženama u Srbiji koje su u životu sve same stekle. Nijedan muškarac ne stoji iza mene. Odabrala sam najteži put. Žene se u karijerama najčešće priključe muškoj moći. Ali čak ni u domaćoj sredini, koju smatraju poslednjim bastionom patrijarhatske, muške zaostalosti Zapadne civilizacije, nisam učinila ustupak.

Slađana Milošević: Novoj ženi muškarac ne propisuje čak ni lepotu

Šta je bilo najteže na tom putu emancipacije?

– To što muškarci ne podnose kompeticiju. Doživljavaju vas kao najstrašnijeg konkurenta i kad god bih otkrila ili započela novine u umetnosti, stvaralaštvu, društvenom životu, oni bi pohrlili da mi dela ukradu i sebi prisvoje.

Trenutno se mnogi muškarci trude da obezvrede moj značaj i sebi pripišu moja dostignuća. Oni trpe žensku dominaciju u početku, ali ne i na duže vreme. U knjizi “Muška žena“ napisala sam poglavlje „Majke stvaraju civilizaciju “ u kome govorima o različitom vaspitavanju muške i ženske dece.

Muškarac je i dalje patrijarhalno odgojen, apriorno superioran, njemu se podređuje sve, pa i majka. Kada se rodi žensko dete, utešno kažu: “Pa dobro, možda će sledeće biti muško“. S druge strane, žene su i same prepreka svojoj emancipaciji.

– Mnogima prija postojeći odnos i pasivnost, što nikako ne može biti moja pozicija. Moja teorija prikazuje je kao kompletnog, ženskog čoveka koji sam kreira životna scenarija, određuje pravila, piše sopstvenu knjigu života. Novoj ženi muškarac ne propisuje čak ni lepotu – ispričala je Aleksandra Slađana Milošević za magazin Story.