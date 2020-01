Siniša Mihajlović iskreno: Nisam heroj! Imao sam napad panike koji nikad ranije nisam doživeo

Siniša Mihajlović, iako sebe ne vidi kao takvog, ogroman je heroj i borac pre svega.

Nakon životne bitke sa opakom bolešću, Siniša se u u decembru prošle godine pojavio u Beogradu. Legenda fudbala je na konferenciji za štampu održala emotivan govor koji je rasplakao sve prisutne.

– Obećao sam da neću da plačem, ali hvala vam svima od srca – rekao je Siniša na početku svog izlaganja povodom nagrade za najboljeg trenera u Srbiji.

– Hteo bih sve da vas pozdravim i da izrazim veliku zahvalnost za ovo priznanje. Biti izabran od svojih ljudi, od Srba, za najboljeg trenera u Srbiji, za mene ništa nema veću važnost od toga. Za mene je ovo najveće priznanje koje sam mogao da dobijem u karijeri – zaključio je on.

Proslavljeni srpski fudbaler i aktuelni trener Bolonje ispričao je u TV emisiji “Verisimo” nepoznate detalje iz bolnice tokom šestomesečne borbe sa leukemijom.

– Nisam heroj. Hteo sam da razbijem prozor, ali su me moja supruga i doktori sprečili. Imao sam 13 hemoterapija u pet dana, ali su posle treće sve uništile. Prvi krug je bio najteži. Imao sam napad panike koji nikad ranije nisam doživeo jer sam bio zatvoren u sobi sa filtriranim vazduhom – rekao je Siniša i dodao:

– Nisam mogao da izađem napolje i ludeo sam zbog toga. Hteo sam da razbijem prozor stolicom, ali su me supruga i medicinske sestre zaustavile, dale mi injekciju i smirile.

