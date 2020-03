Severina tužna i nemoćna, dan provela ispred ulaza: Molila sam Milana da vidim sina, ali mi nije dopustio

Severina tužna i nemoćna veći deo dana danas provela je ispred ulaza zgrade u Beogradu u kojoj živi Milan Popović pokušavajući da vidi svog sina Aleksandra, ali joj to nije bilo omogućeno

Severina Kojić objavila je na Instagram profilu da se danas suočila sa velikim problemom. Iako joj je sud dozvolio i odredio kojim danima će viđati svog maloletnog sina Aleksandra, to se danas nije ispoštovalo.

Naime, kako je i sama navela, Milan Popović odbio je mogućnost da Severina danas vidi njihovog zajedničkog sina. On je, naime, proglasio samoizolaciju za sebe, ali i malenog Aleksandra, zbog korona virusa. Popović je navodno prvog vikenda marta bio na skijanju u Austriji, koja je jedna od rizičnih zemalja.

– LJUBAV U DOBA KORONA VIRUSA 2. DEO – KAD SRCE BOLI – Došla sam u Srbiju, jer je otac mog sina odlučio ovde provesti celu nedelju. A kako bih sina videla barem u sudski određenim terminima, u utorak i četvrtak od 15 do 20 sati, kao i sledeći vikend od subote koji je moj. Pristala sam, ne želeći dodatne probleme, jer stalno trpim pretnje, podmetanja, blaćenja, koje prenose razni tabloidi – napisala je nemoćna Severina i dodala:

– Od subote čekam i molim da vidim osmogodišnje dete, koje nije videlo majku punih 5 dana. Nije mi dopustio u subotu. U nedelju je rekao da je kod svoje braće pa da će mi ga dati u ponedeljak. Onda se predomislio i juče. I kada je konačno došlo danas, dan kada ne plačem, umesto da zagrlim rođeno moje, otac je samoproglasio samoizolaciju Aleksandra i sebe. I to zbog očevog putovanja u Austriju 7. i 8. marta o kojem me uopće nije obavestio. Kako sam od tada u međuvremenu bila dva puta sa sinom, upozorila sam ga na to i na sudsku odluku. I došla sam pred njegovu beogradsku adresu, ali dalje od ulaznih vrata nisam mogla. Nije čak dao ni da mi oko moje mahne kroz balkon ili vrata…

Mere samoizolacije u Srbiji traju 28 dana za one koji su boravili u Austriji, a on je samoizolaciju proglasio do 31.marta. I sada je sasvim izvesno da Severina u naredno vreme neće moći da vidi svog sina.

Severina tužna i nemoćna – Molila sam ga i nije mi dopustio

Severina je u ekskluzivnoj izjavi za “Jutarnji list” opisala je dramu koju od nedelje proživljava u Beogradu.

– Molila sam ga još u nedelju kada smo oboje bili u Beogradu… I nije mi dopustio. Zato sam objavila onaj tužni Instagram status. Jedva sam čekala današnji dan da ga po dogovoru preuzmem u 15h u Njegoševoj ulici gde Milan Popović živi i vratim u 20h.

Pre podne me zatekao mejl da je on sebe i sina stavio u izolaciju jer da smo oboje roditelja pre deset dana bili van Hrvatske. Ja sam prvog vikenda u martu jedan dan bila u Švajcarskoj. A on kaže da je bio taj vikend u Austriji što tek sada saznajem. Moram reći da sam nakon tog dana boravka u Švajcarskoj bila dva puta sa sinom koji je cele nedelje išao u školu. A otac cele nedelje nikom nije rekao da je bio u Austriji – priča očajna Severina i dodaje:

– Naravno da sam odmah shvatila da koristi trenutnu situaciju da mi spreči viđanje deteta. Jer je samoizolacija, odnosno izolacija od mene, potpuno suvišna. Da je Milan Popović brinuo za zdravlje sina ostao bi u Zagrebu i sa mnom se posavetovao o tome i rekao mi da je bio u Austriji. Umesto sina, na ulasku u zgradu dočekalo me je obezbeđenje. A on nije odgovarao na zvono, ni na poruke.

Kako se u Srbiji i dalje vodi postupak o dvostrukom prebivalištu Aleksandra, a prema presudi koja nije pravosnažna, dete ima prebivalište u Hrvatskoj. Severina strahuje da Milan sa sinom ode na jednu od destinacija gde živi, na šta godinama upozorava sve institucije i sud.