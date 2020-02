Severina sa najvažnijim muškarcem u životu: Mogu osvojiti svet dok me ti držiš za ruku

Severina sa najvažnijim muškarcem primila nagradu za “Turneju godine”

Za Severinu Kojić 2012. godina ostaće zauvek zabeležena u životnom kalendaru kao godina najveće životne radosti. Tada joj se ostvario najveći san – postala je majka dečaku Aleksandru, koji je odmah postao sav njen svet. U intervjuu koji je dala u danima dok je iščekivala rođenje svog sina istakla je da trudnoća nešto najbolje što je doživela.

– Prošle godine je trebalo da pevam “ovo će biti dobra godina predosjećam”. Godinu 2011. pamtiću po voljenom čoveku, po trudnoći, hej, svojoj prvoj trudnoći – po najepšem osećaju u svom životu do sada! Eh, da sam znala da je to tako dobro – rekla je tada Severina.

Međutim, naredne godine su donele razvod od Milana Popovića sa kojim je i dobila sina Aleksandra. Godinama su se borili za starateljstvo, a najveći udarac za hrvatsku pevačicu usledio je kada joj je krajem prošle godine oduzeto starateljstvo nad sinom. Dete je nepravosnažnom odlukom suda pripalo ocu Milanu Popoviću. Severina ima pravo da naslednika viđa nekoliko puta nedeljno i svakog drugog vikenda i ona tu odluku suda poštuje.

Ovaj životni udarac učinio je da se više ničega ne boji, pa je istakla da je svom sinu potrebna zdrava i prisebna.

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazin (@hellomagazinsrbija) on Nov 28, 2019 at 5:19am PST



– Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta i to iščekivanje odluke je bilo najgore, ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, retko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom detetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim – rekla je tada pevačica.

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazin (@hellomagazinsrbija) on Nov 29, 2019 at 5:02am PST

Severina broji dane do susrete sa sinom, a momenti razdvojenosti su joj poput večnosti

― Prošlo je 54 dana i prošlo je „88 sati“.. Prošla je večnost dok oni „skijaju“… Za ovog života sam puno puta doživela nepravdu. Bližnji su prodavali moju intimu za male novce, a za velike i sami znate što se sve može dobiti… Ipak, 28.11.2019. na ovom licu je bilo najviše nepravde i tuge. Prošla su 54 dana tuge… Ali u tim danima tuge je bilo „88 sati“ veselja i 54 dana njihove sramote. A mater mi je dobro rekla: „Nemoj da te Niko i Ništa rastuži. Niko i Ništa su me tog 28.11. prevarili i uvalili mi svoju tugu i sramotu, ali nisu mi mogli skinuti osmeh… ni s ove fotografije, a ni s brojnih mojih nefotografisanih osmeha. Jer Nitko i Ništa zauvek ostaju Ntko i Ništa. Ponekad postanu Niko i Nešto… Možda trenutno „slučajno“ skijaju, ali nas ne mogu sve preveslati. Ne dajte da vam Niko i Ništa uvale svoju sramotu i tugu i skinu osmeh s lica. Meni nikad nisu… ni sad nisu… niti će… Hvala Bogu! ―

Sada je jedan zajednički momenat sa sinom podelila sa javnošću i dočarala kolika je snaga majčinske ljubavi.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina) on Feb 7, 2020 at 2:01am PST

– Mogu osvojiti svet jednom rukom, dok me ti držiš za drugu…” M.S. – podelila je poruku Severina uz fotografiju sa dodele nagrade za “Turneju godine”