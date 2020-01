Severina: Prošlo je 54 dana tuge

Severina uputila emotivnu poruku sinu

Severina se trenutno nalazi u Monte Karlu sa suprugom Igorom Kojićem. Nakon što je završia sa koncertima u sklopu turneje ‘The Magic Tour’, odlučila se za predah, posebno jer joj je kraj prošle godine zadao jedan od najvećih životnih udaraca. Nakon višegodišnje borbe za starateljtsvo nad sedmogodišnjim sinom Aleksandrom, dete je nepravosnažnom odlukom suda pripalo ocu Milanu Popoviću. Severina ima pravo da naslednika viđa nekoliko puta nedeljno i svakog drugog vikenda, i ona tu odluku suda poštuje. Iako na fotografijama koje obavljuje na društvenim mrežama ne skida osmeh sa lica, njene reči otkrivaju kako se zaista oseća.

― Prošlo je 54 dana i prošlo je „88 sati“.. Prošla je večnost dok oni „skijaju“… Za ovog života sam puno puta doživela nepravdu. Bližnji su prodavali moju intimu za male novce, a za velike i sami znate što se sve može dobiti… Ipak, 28.11.2019. na ovom licu je bilo najviše nepravde i tuge. Prošla su 54 dana tuge… Ali u tim danima tuge je bilo „88 sati“ veselja i 54 dana njihove sramote. A mater mi je dobro rekla: „Nemoj da te Niko i Ništa rastuži. Niko i Ništa su me tog 28.11. prevarili i uvalili mi svoju tugu i sramotu, ali nisu mi mogli skinuti osmeh… ni s ove fotografije, a ni s brojnih mojih nefotografisanih osmeha. Jer Nitko i Ništa zauvek ostaju Ntko i Ništa. Ponekad postanu Niko i Nešto… Možda trenutno „slučajno“ skijaju, ali nas ne mogu sve preveslati. Ne dajte da vam Niko i Ništa uvale svoju sramotu i tugu i skinu osmeh s lica. Meni nikad nisu… ni sad nisu… niti će… Hvala Bogu! ― napisala je Severina i potom dodala:

― U zdravom telu zdrav humor. Aleksa, vrati se kući, skuvala sam ti paštašutu. Slušaj mater.

Severina: Ničega se više ne bojim!

Nakon što je izgubila starateljstvo nad sinom Severina je istakla da se ne boji više ničega, te da je ovo samo još jedno veliko iskušenje.

– Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta i to iščekivanje odluke je bilo najgore, ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, retko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom detetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim – rekla je tada pevačica.