Jelena Karleuša: Prošlo je 365 dana tuge

Navršilo se godina dana od kako je iznenada preminula Divna Karleuša , majka muzičke zvezde Jelene Karleuše

Na današnji dan pre godinu dana, 3. marta 2019. godine, preminula je poznata voditeljka Divna Karleuša. Na Novom bežanijskom groblju okupili su se porodica i prijatelji kako bi održali jednogodišni pomen. Na mesto gde je sahranjena Divna došla je njena sestra Danijela, bivši muž Dragan Karleuša, i ćerka Jelena Karleuša sa naslednicama Nikom i Atinom.

Gubitak majke muzička zvezda doživela je izuzetno teško, ali je ostala na nogama. Skrhana bolom, na neko vreme se povukla iz javnog života, neprestano prebirajući po dirljivim uspomenama koje je delila na društvenim mrežama.

U kojim situacijama najčešće pomislite: “Šta bi mama rekla da je sada tu”? – Znam šta bi rekla u svakom trenutku i u svakoj situaciji, mogu da joj čujem glas. Nas dve smo imale skoro identičnu boju glasa–

– Mama je živela za to da budem srećna– rekla je u razgovoru za magazin Hello! i istakla da je upravo u toj emociji pronašla snagu da nastavi dalje.

– Nju ništa nije odnelo i nikada neće. Ona je tu, sa svakim mojim udahom, svakim otkucajem srca i u svakoj misli. Moja majka živi kroz mene. Negde pred kraj sam joj to i rekla. Želela sam da joj to bude kristalno jasno. Nas sve smo toliko bile povezane na svim nivoima da to ne može da nestane. Takva ljubav nikada ne nestaje. O majci ne pričam u prošlom vremenu, niti to čine ljudi u mom okruženju.

Jelena otkrila koliko snage joj je trebalo da prvi put, posle gubitka majke, stane pred mikrofon i zapeva

– Ono što bi najviše zabolelo moju majku jeste saznanje da sam pala, poklekla, da se nisam izborila. To bi je dotuklo, ona je živela za to da ja budem srećna. Zato sam našla snagu da se na silu vratim poslu, kako znam i umem, a u sebi sam ponavljala: “Mama, vidi me, sve je OK, ne brini”. To i dalje u sebi govorim dok sam na sceni. Čini mi se da ovaj posao ni za jednu javnu ličnost na ovim prostorima nije surov kao u mom slučaju. Mediji se prema meni ponašaju ne kao prema osobi koja diže tiraže, nego kao prema ličnom neprijatelju. Prevršili su svaku meru, čast svetlim izuzecima. Borba je neravnopravna, ja protiv svih, ali, šta je, tu je – rekla je Jelena.

Da sećanje na majku nikad ne izbledi: Jelena donela odluku o Divninoj kući

Divna Karleuša je rođena 1958. godine u Sloveniji, a ostala je zapamćena kao nekadašnja novinarka “Radio Beograd”, koja se posle 33 godina rada povukla iz novinarskog posla.