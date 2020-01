Severina o godini za njom: Puno radosti ali i životnih lekcija – Ne dao vam Bog većeg zla

Severina o situaciji koja je obeležila prethodnu godinu

U životu nam se često dogodi nešto što nam iskuša snagu i volju. Prekretnice zbog kojih se zapitamo šta je zapravo važno. Pevačici Severini dogodilo se nešto od čega svaka majka strahuje. Nakon višegodišnje borbe za starateljtsvo nad sedmogodišnjim sinom Aleksandrom,dete je nepravosnažnom odlukom suda pripalo ocu Milanu Popoviću.

– Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta i to iščekivanje odluke je bilo najgore.Sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, retko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom detetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka.. Bez obzira na to šta piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim – rekla je tada pevačica.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели HELLO! Magazin (@hellomagazinsrbija) дана 29. Нов 2019. у 5:02 PST



Iako je ta odluka pevačicu potpuno slomila, što je i pokazala emotivnim rečima kojima se javno obratila svom sinu, ipak je uspela da završi započetu turneju ” The Magic Tour”, a o njenim emotivnim nastupima govorilo se danima.

Naime, pred sam kraj koncerta u zagrebačkoj Areni zapevala je svoju novu baladu “Rođeno moje”, a izvođenje ove numere ju je načisto slomilo.

– Ovu pesmu ne pevam samo za svog sina nego za svu decu sveta i za sve majke – rekla je Severina i posebno emocionalno otpevala “Rođeno moje” pesmu koja je nastala kao posveta njenom sinu.

Kad bol nadjača telo: Severinine suze načisto paralisale publiku u zagrebačkoj Areni

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Kety 😆😆😆 (@kety.katarina.sekulic) дана 8. Дец 2019. у 3:14 PST

Tada je odlučeno da Milan “samostalno” brine o detetovom zdravlju i obrazovanju” dok će mu pevačica isplaćivati mesečnu alimentaciju od 161 evro. Severina ima pravo da naslednika viđa nekoliko puta nedeljno i svakog drugog vikenda, a čini se kao da se malo oporavia od prvobitnog šoka

–Aleksandar i ja smo upali u čudan rijaliti, iako nismo želeli to. Nadam se da će to ubrzo prestati. Uprkos svemu, prošla godina je bila prepuna lepih i radosnih situacija, ali i nekih životnih lekscija koje sam prihvatila, naučila i ponela kao krst. Kažu ljudi: Ne dao vam Bog većeg zla… Jedino što nam treba su zdravlje i mir u duši, rekla je pevačica “Exkluzivu” i otkrila da je sin trenutno kod oca.

– On je sada sa tatom. Mi smo imali naše praznike, a sada planiramo odmor negde gde je toplo – dodala je pevačica.