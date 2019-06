Severina ne odustaje od borbe: Institucije ne rade svoj posao, nemam poverenja u njih

Pevačica Severina Kojić gostovala je nakon dužeg vremena u jednoj emisiji na hrvatskoj televiziji, gde je pričala o svojoj karijeri, planovima za budućnost, ali i o sudskoj borbi koju prolazi oko starateljstva za svog sina Aleksandra.

Popularna pevačica tvrdi da joj je uloga majke najvažnija u životu.

– Suvišno je pričati o tome. Svaka mater zna da su deca na prvom mestu. Imam sreću da sam majka tom prekrasnom biću – rekla je.

Severina kaže da se zbog sina povukla iz javnosti. – Nisam bila na televiziji dugo, da, ali evo i to je život. To je teško, pet godina mučenja. Ne bih pričala o razlozima, ali iz tog lepog života gde se bavite pesmama, odjednom ste iz skroz drugog, mučnog razloga u javnosti. Ja sam se zbog deteta i povukla. Jako mi se sviđa ovo što je Jelena Veljača pokrenula. Naš sistem ne valja, o nekim stvarima treba pričati i zato sam i progovorila. Institucije ne rade svoj posao, nemam poverenja u njih. Ja mogu samo da govorim ‘čula sam’, ‘navodno’, inače ću biti tužena. Bolje da pričamo o muzici – tvrdi Severina.

Napominje kako uvek treba slušati sebe i imati samopouzdanja. Kaže kako će u budućnosti više govoriti o ženskim pravima i njihovoj hrabrosti.

– Žao mi je što nisam i više, tek ću sad. Mene nazivaju estradom, a ja to uopšte ne gledam tako. Uvek treba slušati sebe, retko kad su drugi u pravu i znaju šta je najbolje za vas. Treba pokazati svoje ja. Da sam imala kalkulacije možda ne bi bilo ovih koji me ne vole, ali to sam ja – rekla je.