Severina Kojić: Sina nisam videla 30 dana, ovo je prvi Uskrs bez njega

Pevačica Severina Kojić ove godine u vreme najvećeg hrišćanskog praznika po prvi put, od kako je postala majka, proslavlja Uskrs bez sina Aleksandra.

Ona je nedavno obavestila javnost da već duže vreme ne može da vidi sina, jer se on nalazi u karatinu kod oca Milana Popovića.

Naime, kako je Milan proveo neke vreme van naše zemlje, po dolasku u Srbiju, odlučio je da bude u karantinu zajedno sa Aleksandrom, kako bi ispoštovao sve mere Vlade Srbije.

Severina tvrdi da je bivši partner nije obavestio da je bio u Austriji, kako sam kaže, pa je u vše navrata pokušavala da vidi sina. Ipak, u tome nije uspela…

Severina ove godine Uskrs provodi u porodičnoj vili Kojić u Beogradu. A kako bi sve fanove obaveštavala o svom životu u izolaciji, pevačica je pokrenula i SeVeTeve.

Ona će svake subote objavljivati novi video iz izolacije, a ovonedeljni posvećen je Uskrsu i njenom sinu. Severina se požalila kako po prvi put, Aleksandar nije sa njom tokom praznika.

– Moja mala ljubav, koja mi po nekoj privremenoj meri pripada polovinu uskršnjih praznika, i dalje nije sa mnom. Danas je 30 punih dana da ga nisam dodirnula, zagrlila, pomazila po kosi, osetila i zaspala pored njega. Zato dok čekam taj trenutak, jaja sam farbala kao i proteklih sedam godina, koliko je Uskrsa proveo sa mnom – rekla je vidno tužna i razočarana Severina.

Iako nije sa sinom, Severina je u njegovo ime spremila i ukrašavala jaja.

– Kad sam bila mala, išla sam s mamom u crkvu da osveštam jaja, a pre toga sam s njom farbala ta ista jaja i pomagala joj. Ove godine nisam sa svojim sinom, još uvek. Ali sam za njega obojila jaja koja ću i ukrasiti. Staviću ih u vruću vodu i na njih nešto super staviti – napraviti zeku. On će se tome jako radovati – rekla je Severina i objasnila i tehniku kojom se koristila za ukrašavanje jaja.

– Jaja skuvajte i pazite da se ne razbiju. Za vreme Juge se moralo štedeti, ali sad ću ih izlepiti cele s ukrasima – rekla je Seve i dodala da je ove godine bila jako vredna.

Severina tužna i nemoćna – Molila sam ga i nije mi dopustio

Severina je u ekskluzivnoj izjavi za “Jutarnji list” opisala je dramu koju je nedavno proživljava u Beogradu:

– Molila sam ga još u nedelju kada smo oboje bili u Beogradu… I nije mi dopustio. Jedva sam čekala današnji dan da ga po dogovoru preuzmem u 15h u ulici gde Milan živi i vratim u 20h. Pre podne me zatekao mejl da je on sebe i sina stavio u izolaciju jer da smo oboje roditelja pre deset dana bili van Hrvatske. Naravno da sam odmah shvatila da koristi trenutnu situaciju da mi spreči viđanje deteta. Jer je samoizolacija, odnosno izolacija od mene, potpuno suvišna. Da je Milan Popović brinuo za zdravlje sina ostao bi u Zagrebu i sa mnom se posavetovao o tome! I rekao mi da je bio u Austriji. Umesto sina, na ulasku u zgradu dočekalo me je obezbeđenje. A on nije odgovarao na zvono, ni na poruke…