Sestre Kardašijan zajedno na setu: Svi pogledi uprti su ne u Kim, nego u Kloi?! (foto)

Kloi Kardašijan već godinama neguje platinasto plavu kosu koja joj pristaje kao da je s njom rođena, ali sada se, nakon dugo vremena, odlučila vratiti svojoj prirodnoj boji.

Za potrebe snimanja kampanje za novu kolekciju parfema brenda njene sestre Kim KKW Beauty, Kloi je ponovo postala brineta, a svojom novom/starom bojom kose je očarala obožavatelje.

Na fotkama za kampanju pozirala je sa sestrama Kim i Kortni, a sve tri izgledaju sjajno sa volumenskim kovrdžama. Ipak, ako je suditi prema komentarima ispod fotki, preostale dve Kardašijanke gotovo niko nije posebno ni “primetio” i svi su se fokusirali na Kloi, te su je obasuli komplimentima na račun njene smeđe kose.

Vidno iznenađena, Kloi je na komplimente reagovala na svom Tviteru, gde je otkrila i istinu o svojoj novoj boji kose.

Oh my god everyone is dying over my brunette wig lol wow who knew lol

— Khloé (@khloekardashian) October 29, 2019