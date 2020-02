Serena Vilijams: Ne mogu da zamislim da radim od 9 do 5 kao većina majki

Biti majka nije lako čak ni kada ste jedna od najplaćenijih sportistkinja sveta ( sa godišnjom zaradom od 18 miliona dolara po popisu magazina “Forbs” iz 2018. ) i kada vam je muž ko-osnivač “Redita”, koji upravlja kapitalom od više stotina miliona dolara. Odgovornost je neizbežna, a roditeljstvo iskustvo koje nas zauvek menja. O tome je Ani Vintur, urednici modnog magazina “Vog”, govorila 38- godišnja teniska zvezda Serena Vilijams, koja sa suprugom Aleksom Ohanijanom ima dvogodišnju ćerku Aleksis Olimpiju.

– Tek kad sam postala majka shvatila sam ko su pravi heroji na ovom svetu. Ranije sam mislila drugačije. To su definitivno žene – one su superheroji. Roditi dete i već nekoliko nedelja kasnije ići na posao od 9 do 17, kao neke majke, ne mogu ni da zamislim. Srećna sam što ja nisam morala tako brzo da počnem da radim – rekla je Serena.

Serena ističe da napore žena treba prepoznati i podržati

Poznata teniserka ističe da joj je želja da ženama priznaju svi napori, posebno onima koje rade puno radno vreme dok istovremeno odgovorno vaspitavaju decu.

– Nemam reči kad pomislim na žene koje odlaze na posao, a nakon posla što šta rade kod kuće za svoju porodicu. Znam koliko je meni teško svaki put kad moram nekome, i na kratko, da ostavim ćerku. Nikada nisam iskusila sličan osećaj dok nisam postala majka. Te napore žene treba prepoznati, treba ih podržati – smatra Serena.

– Sve u ovoj fazi je velika novost. Naučila je sama da obuva cipele i to je za mene velika prekretnica. Počela je i da priča i svaki dan izgovori neku novu reč ili frazu. Njena prva reč bila je “mama” – rekla je ponosna tenisačica.

Iako joj je majčinstvo na prvom mestu Serena želi svoju ćerku da inspiriše i uspesima koje je postigla

– Biti majka je jako bitno, ali je bitno biti i lider, tako da moja ćerka može da me pogleda i kaže: “To je moja mama napravila!”. To me nadahnjuje da budem još bolja. Jako mi je bitno da budem inspiracija budućim generacijama jer su oni naša budućnost – bila je iskrena Serena.

Serena Vilijams priznala da se mučila sa postporođajnom depresijom

Amerikanka je otvoreno govorila o problemima kroz koje je prolazila nakon porođaja želeći tako da drugim majkama skrene pažnju na to da su, iako imaju isti problem, “potpuno normalne”.

– U potpunosti je normalno da se osetite kao da ne činite dovoljno za svoje dete, iako sam provela svaki dan pored nje… Ali, možda se osetite kao da niste pored deteta koliko biste želeli. Mnoge od vas prolaze kroz istu stvar, bilo da ste po ceo dan kod kuće ili radite. Pronalaženja balansa s detetom je prava umetnost, ali znajte da ste heroji. Razgovarajući o tome sa mamom, sestrama i prijateljicama, shvatila sam da su mi osećanja potpuno normalna – navela je jednom prilikom Vilijamsova.