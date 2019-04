Selena Gomez priznala: Ubijalo me da gledam naizgled savršene ljude na Instagramu

Donedavno je pevačica Selena Gomez bila najpraćenija osoba na Instagramu, ali je tu titulu prepustila koleginici Arijani Grande. Ovu društvenu mrežu je prestala da koristi jer je, po sopstvenom priznanju, deprimiralo da gleda “savršene ljude”.



-Nije zdravo stalno biti na Instagramu, barem u mom slučaju. Bila sam užasno deprimirana kada bih danonoćno gledala sve te naizgled savršene ljude. Sve me to psihički ubijalo, zato mislim da je dobro što sam napravila pauzu, objasnila je Selena koja je potražila pomoć zbog borbe sa depresijom i anksioznošću.



Nakon što se podvrgla transplataciji bubrega ona se povukla iz javnosti kako bi se u potpunosti oporavila. Kako joj je sve to teško palo na nagovor porodice i prijatelja prijavila se na psihijatrijsku kliniku.

-Volela bih da sam neke stvari uradila drugačije i iskusila ih na drugi način, ali mislim da je dobro što sam pristala na terapiju, rekla je i poručila fanovima da potraže pomoć ako im je potrebna.

-Ako se borite s teškim stvarima kao što su problemi u porodici ili depresija, zapamtite da nikada nije kasno da potražite pomoć. Stvarno u to verujem. Vredni ste čak i onda kada mislite da ste potpuno sami. Milioni ljudi se osećaju baš kao vi i sve želim da vas ohrabrim da upoznate sebe. Provela sam godine i godine razmišljajući ko sam ja ustvari i borila se sa svim što me muči. Ne, nije lako, ali verujem u vas –zaključila je Selena.