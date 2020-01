Selena Gomez izgleda nikad bolje: Ovo će biti moja godina!

Mlada glumica i pevačica Selena Gomez ušla je u ovu godinu s velikim filmskim projektom ‘Dr. Dulitl’, a paralelno promoviše i svoj povratnički album ‘Rare’. Ovo će zaista biti godina u znaku bivše Diznijeve zvezde

Selena Gomez je u ‘Dr. Dulitlu‘ s Robertom Daunijem Džuniorom u glavnoj ulozi, pozajmila je glas žirafi Betsi, a u intervjuu za Variety je otkrila kako se nada kako će ova godina biti vrlo uspešna.

– Veoma sam uzbuđena što sam deo ovog projekta. Da su me nazvali bilo kada, ja bih rekla da pristajem. Ispostavilo se da je rediteljkina ćerka moja velika obožavateljka i čak se moj lik zove po njoj. To je baš slatko – kaže mlada muzičarka i glumica koja glumi i peva još od detinjstva.

Selena Gomez je svoju karijeru započela kao dete u Diznijevoj seriji

Selena Gomez je svoju karijeru započela u Diznijevoj seriji ‘Čarobnjaci iz Vejverlija’, a posle toga je uspešno plivala šoubiznis vodama ostvarivši impresivnu filmsku, ali i muzičku karijeru.

Osim što je čeka dosta posla oko promocije tog filma, Selenin novi album Rare je izašao samo dan pre svetske premijere ‘Dr. Dulitla’.

Radi se o njenom prvom albumu posle četiri godine izbivanja sa scene, s kojeg je zasad skinuto nekoliko uspešnih singlova.

– Nisam znala šta će se dogoditi s tim albumom jer sam mislila kako su me svi već zaboravili. Bojala sam se da sam možda predugo čekala na izlazak albuma. Nisam znala kako da ispričam svoju priču. Poslednje pesme sam uvrstila na album tek krajem godine jer sam želela da album ima neku priču.

Selena Gomez je uzbuđena što će se oprobati u nekim novim projektima

– Najviše me raduje što ću imati priliku da radim stvari o kojima sam oduvek maštala. Imam nekoliko novih angažmana i zaista sam uzbuđena što ću se oprobati u nekim novim projektima ove godine. Očekujte to negde oko leta. Ne mogu još ništa da otkrivam, ali znam da će ovo biti sjajna godina za mene – uverena je Selena koja je s mnogo optimizma ušla u ovu godinu.

Selenini albumi često pokreću različite spekulacije oko značenja određenih pesama, ali pevačica je za Variety rekla kako veruje kako njene pesme mogu da se interpretiraju na mnogo različitih načina.

Selena Gomez želi da slušaoci sami izvuku svoje zaključke

– Naravno, ja znam njihovo pravo značenje, ali to može biti značnje koje će prihvatiti i drugi. Svi su osetili emocije koje sam imala. Znam da nisam zbog toga čudna. To je nešto kroz šta svi prolazimo. Svi prolazimo kroz teškoće, raskide, komplikacije oko shvatanja samoga sebe… Dakle, mislim da je to pitanje prilično jasno ako mene pitate, ali želim da slušaoci sami izvuku svoje zaključke – objašnjava Selena Gomez.

Inače, osim Selene, svoje su glasove u filmu ‘Dr. Dulitl’ pozajmili i Rami Malek, Džon Cena, Majkl Šin, Ema Tompson, Oktavija Spenser i Kumail Nandžiani, a film režirala Suzan Dauni, Robertova supruga koji se oprobao i kao producent.