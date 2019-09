Seka Aleksić: Jakov nam je objasnio da ni u kom slučaju ne želi sestru, već isključivo brata! (video)

Seka Aleksić i Veljko Piljikić uskoro očekuju rođenje drugog deteta, sina za koga su već izabrali ime Isak, a maleni Jakov, koji je nedavno napunio tri godine im je objasnio da nikako ne želi sestru, već da samo brat dolazi u obzir.

Seka je u razgovoru za Ekskluzivno otkrila da je njen stariji sin Jakov prihvatio to što će dobiti društvo, ali da ni u kom slučaju nije želeo sestru, već isključivo brata.

– Mi smo njemu saopštili da je mama u drugom stanju. On je prvo rekao “Ne”, a onda je to prihvatio i sada kad ga pitaš šta mama ima u stomaku, on kaže “Ima bebu”. Kada ga pitamo da li će dobiti batu ili seku, on striktno govori bata, seku ne priznaje – otkrila je Seka.

Inače, Seka će se kao i s Jakovom poroditi u Srbiji.

– Neću se poroditi u Beču. Nemam nikakav plan, ali mislim da ću se poroditi u Srbiji, kao što je to bilo i prvi put – navela je Aleksićeva.